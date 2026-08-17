سعر AIT Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع AIT Protocol (AIT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AIT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AIT.

يحتل AIT Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 65,419، مع عرض متداول قدره 296.27M AIT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AIT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.2، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AIT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 126.18.

معلومات سوق AIT Protocol (AIT)

القيمة السوقية $ 65.42K$ 65.42K $ 65.42K الحجم (24 ساعة) $ 126.18$ 126.18 $ 126.18 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 65.42K$ 65.42K $ 65.42K إمداد دورة التداول 296.27M 296.27M 296.27M إجمالي العرض 297,593,502.8253314 297,593,502.8253314 297,593,502.8253314

القيمة السوقية الحالية لـ AIT Protocol هي $ 65.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 126.18. العرض المتداول لـ AIT يبلغ 296.27M، مع إجمالي عرض 297593502.8253314. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 65.42K.