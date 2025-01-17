سعر AIDA (AIDA)
سعر AIDA (AIDA) المباشر لليوم هو USD 0.00290239. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.90M. يتم تحديث سعر AIDA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AIDA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 96.89K
- تغيير سعر AIDA خلال اليوم هو -30.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر AIDA مقابل USD هو $ -0.001272556890750996 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AIDA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AIDA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AIDA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001272556890750996
|-30.48%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AIDA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+8.41%
-30.48%
-36.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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