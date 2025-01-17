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سعر AIDA (AIDA) المباشر لليوم هو USD 0.00290239 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.90M . يتم تحديث سعر AIDA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AIDA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 96.89K - تغيير سعر AIDA خلال اليوم هو -30.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر AIDA (AIDA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AIDA مقابل USD هو $ -0.001272556890750996 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AIDA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AIDA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AIDA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001272556890750996 -30.48% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AIDA (AIDA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AIDA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00265995$ 0.00265995 $ 0.00265995 24 ساعة مرتفع $ 0.00422148$ 0.00422148 $ 0.00422148 عالية طوال الوقت $ 0.00789743$ 0.00789743 $ 0.00789743 تغير السعر (1 ساعة) +8.41% تغير السعر (1يوم) -30.48% تغير السعر (7 أيام) -36.72%

معلومات سوق AIDA (AIDA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: