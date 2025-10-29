معلومات سعر AGiXT (AGIXT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00144009 $ 0.00144009 $ 0.00144009 24 ساعة منخفض $ 0.00220476 $ 0.00220476 $ 0.00220476 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00144009$ 0.00144009 $ 0.00144009 24 ساعة مرتفع $ 0.00220476$ 0.00220476 $ 0.00220476 عالية طوال الوقت $ 0.104418$ 0.104418 $ 0.104418 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.10% تغير السعر (1يوم) -4.55% تغير السعر (7 أيام) +267.55% تغير السعر (7 أيام) +267.55%

سعر AGiXT (AGIXT) في الوقت الحقيقي هو $0.00163817. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AGIXT بين أدنى سعر $ 0.00144009 وأعلى سعر $ 0.00220476، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAGIXT على الإطلاق هو $ 0.104418، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AGIXT +1.10% على مدار الساعة الماضية، -4.55% على مدار 24 ساعة، و +267.55% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AGiXT (AGIXT)

القيمة السوقية $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,837.38 999,999,837.38 999,999,837.38

القيمة السوقية الحالية لـ AGiXT هي $ 1.64M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AGIXT يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999837.38. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.64M.