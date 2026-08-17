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سعر Agent Town المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ AGENTTOWN هي 11,956.9 USD. تابع تحديثات أسعار AGENTTOWN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Agent Town المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ AGENTTOWN هي 11,956.9 USD. تابع تحديثات أسعار AGENTTOWN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن AGENTTOWN

معلومات سعر AGENTTOWN

ما هو AGENTTOWN

الموقع الرسمي لـ AGENTTOWN

اقتصاد توكن AGENTTOWN

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سعر Agent Town (AGENTTOWN)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 AGENTTOWN إلى USD:

$0.00001215
$0.00001215$0.00001215
+1.10%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Agent Town (AGENTTOWN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:46:36 (UTC+8)

سعر Agent Town اليوم

السعر المباشر لمشروع Agent Town (AGENTTOWN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AGENTTOWN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AGENTTOWN.

يحتل Agent Town حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,956.9، مع عرض متداول قدره 989.03M AGENTTOWN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AGENTTOWN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AGENTTOWN بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و-10.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Agent Town (AGENTTOWN)

$ 11.96K
$ 11.96K$ 11.96K

--
----

$ 11.96K
$ 11.96K$ 11.96K

989.03M
989.03M 989.03M

989,033,320.534907
989,033,320.534907 989,033,320.534907

القيمة السوقية الحالية لـ Agent Town هي $ 11.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AGENTTOWN يبلغ 989.03M، مع إجمالي عرض 989033320.534907. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.96K.

سجل سعر Agent Town بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.23%

+0.62%

-10.00%

-10.00%

سجل سعر Agent Town (AGENTTOWN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Agent Town مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Agent Town مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Agent Town مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Agent Town مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.62%
30 يوم$ 0-20.93%
60 يوم$ 0-8.76%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Agent Town

Agent Town (AGENTTOWN) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AGENTTOWN في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAgent Town (AGENTTOWN) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Agent Town نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Agent Town الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار AGENTTOWN للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Agent Town.

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المصدر Agent Town (AGENTTOWN)

الموقع الرسمي

الفئة :

AI MemeBagsApp EcosystemMeme

نبذة عن Agent Town

كم تبلغ قيمة Agent Town الآن؟

تتداول Agent Town حاليًا عند $، مع تحرك في السعر بنسبة 0.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يوفر هذا السعر المباشر لقطة لنشاط السوق في الوقت الفعلي ومشاعر المستثمرين.

هل سيرتفع أو سينخفض سعر AGENTTOWN اليوم؟

أظهر AGENTTOWN تحركًا في السعر خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يعكس كيف يستجيب السوق للأخبار الأخيرة وحجم التداول والتطورات داخل منظومة Solana Ecosystem,Meme,AI Meme,BagsApp Ecosystem.

ما مدى شعبية Agent Town اليوم؟

سجل الرمز المميز حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى عدد المتداولين الذين يشترون أو يبيعون AGENTTOWN بنشاط.

ما الذي يجعل Agent Town مختلفًا عن الأصول المشفرة الأخرى؟

باعتباره جزءًا من فئة Solana Ecosystem,Meme,AI Meme,BagsApp Ecosystem ومُبنى على شبكة --، يقدم AGENTTOWN وظيفة وفائدة محددة ضمن منظومته، والتي قد تشمل المدفوعات أو الحوكمة أو التصويت أو حالات استخدام خاصة بالتطبيقات.

كم يبلغ حجم المعروض من AGENTTOWN في السوق؟

يوجد اليوم 989033320.534907 رمز مميز متداول، مما يساعد في تحديد ندرة الرمز المميز والقيمة السوقية الإجمالية له.

ما هو أعلى وأدنى سعر لـ Agent Town على الإطلاق؟

يبلغ أعلى سعر مسجل للرمز المميز (ATH) $، بينما يبلغ أدنى سعر له (ATL) $، مما يوفر سياقًا مهمًا للمستثمرين على المدى الطويل لتقييم دورات الأسعار.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Agent Town

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:46:36 (UTC+8)

تحديثات Agent Town (AGENTTOWN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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