سعر Agent Town اليوم

السعر المباشر لمشروع Agent Town (AGENTTOWN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AGENTTOWN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AGENTTOWN.

يحتل Agent Town حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,956.9، مع عرض متداول قدره 989.03M AGENTTOWN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AGENTTOWN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AGENTTOWN بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و-10.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Agent Town (AGENTTOWN)

القيمة السوقية $ 11.96K$ 11.96K $ 11.96K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.96K$ 11.96K $ 11.96K إمداد دورة التداول 989.03M 989.03M 989.03M إجمالي العرض 989,033,320.534907 989,033,320.534907 989,033,320.534907

القيمة السوقية الحالية لـ Agent Town هي $ 11.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AGENTTOWN يبلغ 989.03M، مع إجمالي عرض 989033320.534907. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.96K.