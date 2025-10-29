سعر Agent Daredevil المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DARE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DARE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Agent Daredevil المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DARE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DARE بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Agent Daredevil (DARE)

$0.00035774
-8.50%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
مخطط أسعار Agent Daredevil (DARE) المباشر
معلومات سعر Agent Daredevil (DARE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
+5.17%

-7.51%

+148.19%

+148.19%

سعر Agent Daredevil (DARE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DARE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDARE على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DARE +5.17% على مدار الساعة الماضية، -7.51% على مدار 24 ساعة، و +148.19% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Agent Daredevil (DARE)

$ 189.60K
--
$ 357.74K
530.00M
1,000,000,000.0
القيمة السوقية الحالية لـ Agent Daredevil هي $ 189.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DARE يبلغ 530.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 357.74K.

سجل سعر Agent Daredevil (DARE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Agent Daredevil مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Agent Daredevil مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Agent Daredevil مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Agent Daredevil مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-7.51%
30 يوم$ 0+214.45%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Agent Daredevil ( DARE )

Agent Daredevil is a commercial decentralized application (dApp) created to hyper-gamify brands and businesses through competitive gaming and sports. The platform is powered by an Agent Stack and NPC framework that enables intelligent analysis, autonomous escrow, and authentication. By combining gamification mechanics with AI-driven automation, Agent Daredevil provides tools for enhancing user engagement, securing digital interactions, and supporting scalable use cases for both enterprises and communities in the Web3 ecosystem.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر Agent Daredevil (DARE)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Agent Daredevil (USD)

كم ستكون قيمة Agent Daredevil (DARE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Agent Daredevil (DARE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Agent Daredevil.

تحقق الآن من توقعات سعر Agent Daredevil!

عملة DARE إلى العملات المحلية

توكنوميكس Agent Daredevil (DARE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Agent Daredevil (DARE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DARE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Agent Daredevil (DARE)

كم يساوي Agent Daredevil (DARE) اليوم؟
سعر DARE المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DARE إلى USD الحالي؟
سعر DARE إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Agent Daredevil ؟
القيمة السوقية لعملة DARE هي $ 189.60K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DARE؟
العرض المتداول لتوكن DARE هو 530.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DARE؟
حقق DARE سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DARE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 DARE.
ما هو حجم تداول DARE؟
حجم تداول DARE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع DARE هذا العام؟
قد يرتفع DARE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DARE لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Agent Daredevil (DARE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

