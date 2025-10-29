معلومات سعر Agent Daredevil (DARE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +5.17% تغير السعر (1يوم) -7.51% تغير السعر (7 أيام) +148.19%

سعر Agent Daredevil (DARE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DARE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDARE على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DARE +5.17% على مدار الساعة الماضية، -7.51% على مدار 24 ساعة، و +148.19% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Agent Daredevil (DARE)

القيمة السوقية $ 189.60K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 357.74K إمداد دورة التداول 530.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Agent Daredevil هي $ 189.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DARE يبلغ 530.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 357.74K.