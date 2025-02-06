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سعر Aesoperator (AESOPERATOR) المباشر لليوم هو USD 0.00438364 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.84M . يتم تحديث سعر AESOPERATOR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aesoperator الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.59M - تغيير سعر Aesoperator خلال اليوم هو -37.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M

أداء سعر Aesoperator (AESOPERATOR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aesoperator مقابل USD هو $ -0.002614362101003059 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aesoperator مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aesoperator مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aesoperator مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.002614362101003059 -37.35% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Aesoperator (AESOPERATOR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aesoperator: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00428521$ 0.00428521 $ 0.00428521 24 ساعة مرتفع $ 0.00730128$ 0.00730128 $ 0.00730128 عالية طوال الوقت $ 0.00730128$ 0.00730128 $ 0.00730128 تغير السعر (1 ساعة) -6.87% تغير السعر (1يوم) -37.35% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Aesoperator (AESOPERATOR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: