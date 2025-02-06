سعر Aesoperator (AESOPERATOR)
سعر Aesoperator (AESOPERATOR) المباشر لليوم هو USD 0.00438364. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.84M. يتم تحديث سعر AESOPERATOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aesoperator الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.59M
- تغيير سعر Aesoperator خلال اليوم هو -37.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M
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خلال اليوم، كان سعر Aesoperator مقابل USD هو $ -0.002614362101003059 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aesoperator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aesoperator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aesoperator مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.002614362101003059
|-37.35%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aesoperator: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.87%
-37.35%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aesop is an advanced operating system for AI agents, enabling them to perform complex tasks in a cloud-based environment. It allows users to automate processes such as tracking NFT drops, executing trades, managing social media personas, and much more—without needing to hard-code instructions. By providing computing power, security, and automation tools, Aesop helps agents operate efficiently and independently. Access to the system is available through a limited minting process, allowing users to leverage its capabilities for various real-world applications.
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