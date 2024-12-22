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سعر AEROBUD (AEROBUD) المباشر لليوم هو USD 0.03369348 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.66M . يتم تحديث سعر AEROBUD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AEROBUD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 340.28K - تغيير سعر AEROBUD خلال اليوم هو -8.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر AEROBUD (AEROBUD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AEROBUD مقابل USD هو $ -0.00328842235136835 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AEROBUD مقابل USD هو $ +0.0861402085 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AEROBUD مقابل USD هو $ +1.4275404890 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AEROBUD مقابل USD هو $ +0.0330564921751644268 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00328842235136835 -8.89% 30 يوم $ +0.0861402085 +255.66% 60 يوم $ +1.4275404890 +4,236.84% 90 يوم $ +0.0330564921751644268 +5,189.50%

تحليل سعر AEROBUD (AEROBUD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AEROBUD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03187112$ 0.03187112 $ 0.03187112 24 ساعة مرتفع $ 0.03703328$ 0.03703328 $ 0.03703328 عالية طوال الوقت $ 0.072921$ 0.072921 $ 0.072921 تغير السعر (1 ساعة) +0.36% تغير السعر (1يوم) -8.89% تغير السعر (7 أيام) -31.22%

معلومات سوق AEROBUD (AEROBUD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: