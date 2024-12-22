سعر AEROBUD (AEROBUD)
سعر AEROBUD (AEROBUD) المباشر لليوم هو USD 0.03369348. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.66M. يتم تحديث سعر AEROBUD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AEROBUD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 340.28K
- تغيير سعر AEROBUD خلال اليوم هو -8.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر AEROBUD مقابل USD هو $ -0.00328842235136835 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AEROBUD مقابل USD هو $ +0.0861402085 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AEROBUD مقابل USD هو $ +1.4275404890 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AEROBUD مقابل USD هو $ +0.0330564921751644268 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00328842235136835
|-8.89%
|30 يوم
|$ +0.0861402085
|+255.66%
|60 يوم
|$ +1.4275404890
|+4,236.84%
|90 يوم
|$ +0.0330564921751644268
|+5,189.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AEROBUD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
-8.89%
-31.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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