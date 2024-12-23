سعر ADAPad (ADAPAD)
سعر ADAPad (ADAPAD) المباشر لليوم هو USD 0.00651121. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.43M. يتم تحديث سعر ADAPAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ADAPad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.47K
- تغيير سعر ADAPad خلال اليوم هو -9.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 373.23M
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خلال اليوم، كان سعر ADAPad مقابل USD هو $ -0.000672714153244003 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ADAPad مقابل USD هو $ -0.0005004828 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ADAPad مقابل USD هو $ +0.0040830560 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ADAPad مقابل USD هو $ +0.002319132068347175 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000672714153244003
|-9.36%
|30 يوم
|$ -0.0005004828
|-7.68%
|60 يوم
|$ +0.0040830560
|+62.71%
|90 يوم
|$ +0.002319132068347175
|+55.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ADAPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
-9.36%
-15.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ADAPad – First deflationary Launchpad for Cardano ecosystem Cardano recently announced Alonzo upgrade, which will enable smart contracts and decentralized finance (DEFI) capabilities to the Cardano ecosystem
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