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سعر ADAPad (ADAPAD) المباشر لليوم هو USD 0.00651121 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.43M . يتم تحديث سعر ADAPAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ADAPad الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.47K - تغيير سعر ADAPad خلال اليوم هو -9.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 373.23M

أداء سعر ADAPad (ADAPAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ADAPad مقابل USD هو $ -0.000672714153244003 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ADAPad مقابل USD هو $ -0.0005004828 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ADAPad مقابل USD هو $ +0.0040830560 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ADAPad مقابل USD هو $ +0.002319132068347175 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000672714153244003 -9.36% 30 يوم $ -0.0005004828 -7.68% 60 يوم $ +0.0040830560 +62.71% 90 يوم $ +0.002319132068347175 +55.32%

تحليل سعر ADAPad (ADAPAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ADAPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00594082$ 0.00594082 $ 0.00594082 24 ساعة مرتفع $ 0.00720638$ 0.00720638 $ 0.00720638 عالية طوال الوقت $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) -9.36% تغير السعر (7 أيام) -15.12%

معلومات سوق ADAPad (ADAPAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: