سعر Aborean اليوم

السعر المباشر لمشروع Aborean (ABX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ABX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ABX.

يحتل Aborean حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 78,259، مع عرض متداول قدره 305.08M ABX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ABX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.158426، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ABX بمقدار -0.99% خلال الساعة الماضية و-31.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 661.00.

معلومات سوق Aborean (ABX)

القيمة السوقية $ 78.26K$ 78.26K $ 78.26K الحجم (24 ساعة) $ 661.00$ 661.00 $ 661.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 287.00K$ 287.00K $ 287.00K إمداد دورة التداول 305.08M 305.08M 305.08M إجمالي العرض 1,118,792,737.472889 1,118,792,737.472889 1,118,792,737.472889

القيمة السوقية الحالية لـ Aborean هي $ 78.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 661.00. العرض المتداول لـ ABX يبلغ 305.08M، مع إجمالي عرض 1118792737.472889. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 287.00K.