معلومات سعر a slow runner (SNAIL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00242581$ 0.00242581 $ 0.00242581 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -2.46% تغير السعر (7 أيام) +4.06% تغير السعر (7 أيام) +4.06%

سعر a slow runner (SNAIL) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SNAIL بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSNAIL على الإطلاق هو $ 0.00242581، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SNAIL 0.00% على مدار الساعة الماضية، -2.46% على مدار 24 ساعة، و +4.06% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق a slow runner (SNAIL)

القيمة السوقية $ 17.63K$ 17.63K $ 17.63K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.63K$ 17.63K $ 17.63K إمداد دورة التداول 999.68M 999.68M 999.68M إجمالي العرض 999,684,869.491002 999,684,869.491002 999,684,869.491002

القيمة السوقية الحالية لـ a slow runner هي $ 17.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SNAIL يبلغ 999.68M، مع إجمالي عرض 999684869.491002. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.63K.