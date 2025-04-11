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Smart Valor السعر(VALOR)

USD

مخطط أسعار Smart Valor (VALOR) المباشر

$0.002172
$0.002172$0.002172
-7.13%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول VALOR

السعر الحالي لـ Smart Valor (VALOR) اليوم هو 0.002172 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 109.25K USD. يتم تحديث سعر من VALOR إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Smart Valor:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 2.59K USD
- تغير سعر Smart Valor خلال اليوم هو -7.13%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 50.30M USD

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VALOR أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Smart Valor لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00016675-7.13%
30 يوم$ -0.087828-97.59%
60 يوم$ -0.087828-97.59%
90 يوم$ -0.087828-97.59%
تغير سعر Smart Valor اليوم

سجل اليوم VALOR تغيرًا $ -0.00016675 (-7.13%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Smart Valor لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.087828 (-97.59%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Smart Valor لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد VALOR تغييرًا في $ -0.087828 (-97.59%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Smart Valor لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.087828 (-97.59%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

VALOR معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Smart Valor: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.002172
$ 0.002172$ 0.002172

$ 0.0026
$ 0.0026$ 0.0026

$ 0.2
$ 0.2$ 0.2

-1.50%

-7.13%

-52.27%

VALOR معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 109.25K
$ 109.25K$ 109.25K

$ 2.59K
$ 2.59K$ 2.59K

50.30M
50.30M 50.30M

ما هو Smart Valor ( VALOR )

SMART VALOR AG is a Swiss company, founded in Zug in April 2017. It is the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments.The mission of the company is to give access to digital assets to people around the world in an easy, secure and compliant way. The company utilizes blockchain technology to democratize access to wealth.

متوفر Smart Valor على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Smart Valor الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين VALORلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Smart Valor على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Smart Valor سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Smart Valor

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Smart Valor، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ VALOR؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارSmart Valor.

سجل أسعار Smart Valor

يوفر تتبع مسار سعر VALOR معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ VALOR. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Smart Valor.

كيفية شراء Smart Valor ( VALOR )

هل تبحث عن كيفية شراء Smart Valor؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Smart Valor على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة VALOR إلى العملات المحلية

1 VALOR إلى VND
55.692252
1 VALOR إلى AUD
A$0.00343176
1 VALOR إلى GBP
0.00165072
1 VALOR إلى EUR
0.00191136
1 VALOR إلى USD
$0.002172
1 VALOR إلى MYR
RM0.00960024
1 VALOR إلى TRY
0.08249256
1 VALOR إلى JPY
¥0.31242048
1 VALOR إلى RUB
0.18123168
1 VALOR إلى INR
0.18670512
1 VALOR إلى IDR
Rp36.19998552
1 VALOR إلى KRW
3.0852174
1 VALOR إلى PHP
0.12419496
1 VALOR إلى EGP
￡E.0.11161908
1 VALOR إلى BRL
R$0.01272792
1 VALOR إلى CAD
C$0.00299736
1 VALOR إلى BDT
0.263355
1 VALOR إلى NGN
3.45308904
1 VALOR إلى UAH
0.08972532
1 VALOR إلى VES
Bs0.154212
1 VALOR إلى PKR
Rs0.60770388
1 VALOR إلى KZT
1.12014384
1 VALOR إلى THB
฿0.07284888
1 VALOR إلى TWD
NT$0.07030764
1 VALOR إلى AED
د.إ0.00797124
1 VALOR إلى CHF
Fr0.00175932
1 VALOR إلى HKD
HK$0.016833
1 VALOR إلى MAD
.د.م0.02015616
1 VALOR إلى MXN
$0.04402644

Smart Valor المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Smart Valor، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Smart Valor الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

VALOR
USD

1 VALOR = 0.002172 USD

تداول

USDTVALOR
$0.002172
$0.002172$0.002172
-16.47%

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