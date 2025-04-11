ما هو Smart Valor ( VALOR )

SMART VALOR AG is a Swiss company, founded in Zug in April 2017. It is the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments.The mission of the company is to give access to digital assets to people around the world in an easy, secure and compliant way. The company utilizes blockchain technology to democratize access to wealth.

متوفر Smart Valor على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Smart Valor الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



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- التحقق من توفر تخزين VALORلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.

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توقع سعر Smart Valor

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Smart Valor، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ VALOR؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارSmart Valor.

سجل أسعار Smart Valor

يوفر تتبع مسار سعر VALOR معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ VALOR. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Smart Valor.

كيفية شراء Smart Valor ( VALOR )

هل تبحث عن كيفية شراء Smart Valor؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Smart Valor على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة VALOR إلى العملات المحلية

1 VALOR إلى VND ₫ 55.692252 1 VALOR إلى AUD A$ 0.00343176 1 VALOR إلى GBP ￡ 0.00165072 1 VALOR إلى EUR € 0.00191136 1 VALOR إلى USD $ 0.002172 1 VALOR إلى MYR RM 0.00960024 1 VALOR إلى TRY ₺ 0.08249256 1 VALOR إلى JPY ¥ 0.31242048 1 VALOR إلى RUB ₽ 0.18123168 1 VALOR إلى INR ₹ 0.18670512 1 VALOR إلى IDR Rp 36.19998552 1 VALOR إلى KRW ₩ 3.0852174 1 VALOR إلى PHP ₱ 0.12419496 1 VALOR إلى EGP ￡E. 0.11161908 1 VALOR إلى BRL R$ 0.01272792 1 VALOR إلى CAD C$ 0.00299736 1 VALOR إلى BDT ৳ 0.263355 1 VALOR إلى NGN ₦ 3.45308904 1 VALOR إلى UAH ₴ 0.08972532 1 VALOR إلى VES Bs 0.154212 1 VALOR إلى PKR Rs 0.60770388 1 VALOR إلى KZT ₸ 1.12014384 1 VALOR إلى THB ฿ 0.07284888 1 VALOR إلى TWD NT$ 0.07030764 1 VALOR إلى AED د.إ 0.00797124 1 VALOR إلى CHF Fr 0.00175932 1 VALOR إلى HKD HK$ 0.016833 1 VALOR إلى MAD .د.م 0.02015616 1 VALOR إلى MXN $ 0.04402644

Smart Valor المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Smart Valor، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Smart Valor ما هو سعر Smart Valor (VALOR) اليوم؟ سعر Smart Valor (VALOR) المباشر هو USD 0.002172 . ما هي القيمة السوقية لعملة Smart Valor (VALOR)؟ القيمة السوقية الحالية لعملة Smart Valor هي $ 109.25K USD . يتم حسابها عن طريق ضرب العرض الحالي لعملة VALOR في سعر السوق في الوقت الفعلي وهو 0.002172 USD . ما هو العرض المتداول لعملة Smart Valor (VALOR)؟ العرض المتداول الحالي لعملة Smart Valor (VALOR)، هو USD 50.30M . ما هو أعلى سعر لعملة Smart Valor (VALOR)؟ اعتبارًا من 2025-04-14 ، أعلى سعر لعملة Smart Valor (VALOR) هو USD 0.2 . ما هو حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Smart Valor (VALOR)؟ حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Smart Valor (VALOR) هو $ 2.59K USD يمكنك اكتشاف المزيد من التوكن القابل للتداول على MEXC والتحقق من حجم التداول على مدار 24 ساعة.

أهم الأخبار

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