سعر USDCx اليوم

السعر المباشر لمشروع USDCx (USDCX) اليوم هو $ 1.0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USDCX الحالي إلى USD هو $ 1.0 لكل USDCX.

يحتل USDCx حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 150,019، مع عرض متداول قدره 150.00K USDCX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USDCX بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.002، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.999279.

على المدى القصير، تحرك USDCX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق USDCx (USDCX)

القيمة السوقية $ 150.02K$ 150.02K $ 150.02K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 150.02K$ 150.02K $ 150.02K إمداد دورة التداول 150.00K 150.00K 150.00K إجمالي العرض 150,000.0 150,000.0 150,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ USDCx هي $ 150.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ USDCX يبلغ 150.00K، مع إجمالي عرض 150000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 150.02K.