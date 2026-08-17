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سعر TemDAO المباشر اليوم هو -- USD. القيمة السوقية لـ TEMOLD هي -- USD. تابع تحديثات أسعار TEMOLD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر TemDAO المباشر اليوم هو -- USD. القيمة السوقية لـ TEMOLD هي -- USD. تابع تحديثات أسعار TEMOLD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن TEMOLD

معلومات سعر TEMOLD

ما هو TEMOLD

الوثيقة البيضاء لـ TEMOLD

الموقع الرسمي لـ TEMOLD

اقتصاد توكن TEMOLD

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سعر TemDAO (TEMOLD)

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يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:16:47 (UTC+8)

سعر TemDAO اليوم

السعر المباشر لمشروع TemDAO (TEMOLD) اليوم هو --، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TEMOLD الحالي إلى USD هو -- لكل TEMOLD.

يحتل TemDAO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- TEMOLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TEMOLD بين -- (أدنى) و-- (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك TEMOLD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-- خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق TemDAO (TEMOLD)

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القيمة السوقية الحالية لـ TemDAO هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TEMOLD يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر TemDAO بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
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سجل سعر TemDAO (TEMOLD) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار TemDAO لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

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تغير سعر TemDAO اليوم

سجل اليوم TEMOLD تغيرًا -- (--)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر TemDAO لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار -- (--)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر TemDAO لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TEMOLD تغييرًا في -- (--)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر TemDAO لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر -- (--)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

توقعات أسعار TemDAO

TemDAO (TEMOLD) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TEMOLD في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرTemDAO (TEMOLD) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر TemDAO نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر TemDAO الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار TEMOLD للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار TemDAO.

TemDAO المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ TemDAO، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب TemDAO الرسمي

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول TemDAO

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:16:47 (UTC+8)

تحديثات TemDAO (TEMOLD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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