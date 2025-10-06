معلومات سعر StarHeroes (STARHEROES) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.004631 $ 0.004631 $ 0.004631 24 ساعة منخفض $ 0.004794 $ 0.004794 $ 0.004794 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.004631$ 0.004631 $ 0.004631 24 ساعة مرتفع $ 0.004794$ 0.004794 $ 0.004794 عالية طوال الوقت $ 1.3053024632863512$ 1.3053024632863512 $ 1.3053024632863512 أدنى سعر $ 0.00283335761097623$ 0.00283335761097623 $ 0.00283335761097623 تغير السعر (1 ساعة) -0.58% تغير السعر (1يوم) -0.27% تغير السعر (7 أيام) -9.77% تغير السعر (7 أيام) -9.77%

سعر StarHeroes (STARHEROES) في الوقت الحقيقي هو $ 0.004705. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STARHEROES بين أدنى سعر $ 0.004631 وأعلى سعر $ 0.004794، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTARHEROES على الإطلاق هو $ 1.3053024632863512، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00283335761097623.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STARHEROES -0.58% على مدار الساعة الماضية، -0.27% على مدار 24 ساعة، و -9.77% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق StarHeroes (STARHEROES)

التصنيف No.2183 القيمة السوقية $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M الحجم (24 ساعة) $ 80.34K$ 80.34K $ 80.34K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M إمداد دورة التداول 220.41M 220.41M 220.41M الحد الأقصى للعرض 700,000,000 700,000,000 700,000,000 إجمالي العرض 567,531,968.282606 567,531,968.282606 567,531,968.282606 معدل التداول 31.48% البلوكتشين العام ARB

القيمة السوقية الحالية لـ StarHeroes هي $ 1.04M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 80.34K. العرض المتداول لـ STARHEROES يبلغ 220.41M، مع إجمالي عرض 567531968.282606. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.29M.