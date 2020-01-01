توكنوميكس MYX Finance (MYX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MYX Finance (MYX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MYX Finance (MYX) مشروع MYX هي بورصة مشتقات غير مُدارة، تُتيح تداول العقود الدائمة عبر الشبكة لأي توكن تقريبًا في سوق AMM قائم. طُوّر هذا البروتوكول لخفض تكلفة رأس المال لتوفير السيولة، وإزالة العوائق الشبكية أمام المتداولين، وتبسيط تدفق التداول، بحيث تكون المشتقات المتقدمة متاحة بسهولة، تمامًا مثل عقود المبادلة الفورية. الموقع الرسمي: https://app.myx.finance الوثيقة البيضاء: https://myxfinance.gitbook.io/myx مستكشف الكتل: https://bscscan.com/address/0xD82544bf0dfe8385eF8FA34D67e6e4940CC63e16 اشتر MYX الآن!

توكنوميكس MYX Finance (MYX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MYX Finance (MYX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.24M $ 14.24M $ 14.24M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 133.76M $ 133.76M $ 133.76M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 106.46M $ 106.46M $ 106.46M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.16386 $ 0.16386 $ 0.16386 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.04671661054199852 $ 0.04671661054199852 $ 0.04671661054199852 السعر الحالي: $ 0.10646 $ 0.10646 $ 0.10646 معرفة المزيد عن سعر MYX Finance (MYX)

توكنوميكس MYX Finance (MYX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MYX Finance (MYX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MYX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MYX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MYX، استكشف السعر المباشر لتوكن MYX!

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