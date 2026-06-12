نظام Anvil هو نظام من العقود الذكية القائمة على Ethereum لإدارة الضمانات وإصدار ائتمان مضمون بالكامل. ومن أبرز أمثلته خطابات الاعتماد (LOC)، والتي تعمل بشكل مشابه للشيكات البنكية الورقية المدعومة بأموال تم التحقق منها، مما يوفر ضمانًا اقتصاديًا للدفع.

يُمكّن Anvil من تحقيق الشفافية والتحقق اللامركزي من الأصول دون الحاجة إلى الثقة بطرف وسيط، مما يساعد على تقليل مخاطر الطرف المقابل. وقد تم تصميم البروتوكول لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والقابلية للتوسع بهدف دمج الضمانات عبر مجالات التمويل اللامركزي والتمويل التقليدي.