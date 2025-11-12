توكنوميكس Lombard (BARD)

اكتشف الرؤى الرئيسية حول Lombard (BARD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي.
آخر تحديث للصفحة: 2025-11-12 17:49:02 (UTC+8)
USD

توكنوميكس Lombard (BARD) وتحليل الأسعار

استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Lombard (BARD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.

القيمة السوقية:
--
----
إجمالي العرض:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
العرض المتداول:
--
----
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
$ 807.00M
$ 807.00M$ 807.00M
أعلى مستوى على الإطلاق:
$ 1.54
$ 1.54$ 1.54
أدنى مستوى على الإطلاق:
--
----
السعر الحالي:
$ 0.807
$ 0.807$ 0.807

معلومات Lombard (BARD)

تُنشئ Lombard أسواق رأس مال بيتكوين على السلسلة لإطلاق العنان لكامل إمكانات هذا الأصل المُميز لهذا الجيل. تأسست الشركة عام 2024، وكانت رائدة في دمج بيتكوين في التمويل اللامركزي (DeFi) من خلال LBTC - وهي عملة بيتكوين الرائدة في تحقيق العائد، والمؤمنة من قِبل تحالف لامركزي يضم 14 مؤسسة أصول رقمية - والتي تُعتبر اليوم أكبر سوق بيتكوين لرأس المال. تُطوّر لومبارد بنية تحتية متكاملة لتسريع اعتماد بيتكوين على السلسلة من قِبل حامليها وبروتوكولاتها ومنصاتها، وتشمل أصول بيتكوين، ومجموعة تطوير برامج (SDK) للتحصيل، وخدمات الدعم. الشركة مبنية ومدعومة من قِبل رواد الأصول الرقمية، بما في ذلك أفضل بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) والمؤسسات ومنصات التداول.

الموقع الرسمي:
https://www.lombard.finance/
الوثيقة البيضاء:
https://docs.lombard.finance/
مستكشف الكتل:
https://etherscan.io/token/0xf0DB65D17e30a966C2ae6A21f6BBA71cea6e9754

توكنوميكس Lombard (BARD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام

يعد فهم توكنوميكس Lombard (BARD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:

إجمالي العرض:

الحد الأقصى لعدد توكن BARD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.

العرض المتداول:

عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.

إجمالي العرض:

الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BARD التي يمكن أن توجد في المجموع.

القيمة المخففة بالكامل (FDV):

يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.

معدل التضخم:

يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.

ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟

ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.

محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.

ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.

والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BARD، استكشف السعر المباشر لتوكن BARD!

كيفية شراء BARD

هل أنت مهتم بإضافة Lombard (BARD) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء BARD ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً.

تاريخ سعر Lombard (BARD)

يساعد تحليل تاريخ أسعار BARD المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.

توقعات سعر BARD

هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه BARD؟ تجمع صفحة توقعات أسعار BARD الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.

إخلاء المسؤولية

توكنوميكس في هذه الصفحة مأخوذة من مصادر خارجية. لا تضمن MEXC دقتها. يُرجى إجراء بحث شامل قبل الاستثمار.

