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Pell Network السعر(PELL)

USD

مخطط أسعار Pell Network (PELL) المباشر

$0.004297
$0.004297$0.004297
-8.34%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول PELL

السعر الحالي لـ Pell Network (PELL) اليوم هو 0.004297 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من PELL إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Pell Network:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 130.97K USD
- تغير سعر Pell Network خلال اليوم هو -8.34%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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PELL أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Pell Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00039098-8.34%
30 يوم$ -0.017505-80.30%
60 يوم$ -0.013203-75.45%
90 يوم$ -0.013203-75.45%
تغير سعر Pell Network اليوم

سجل اليوم PELL تغيرًا $ -0.00039098 (-8.34%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Pell Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.017505 (-80.30%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Pell Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PELL تغييرًا في $ -0.013203 (-75.45%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Pell Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.013203 (-75.45%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

PELL معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Pell Network: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.0041
$ 0.0041$ 0.0041

$ 0.004832
$ 0.004832$ 0.004832

$ 0.065
$ 0.065$ 0.065

-2.28%

-8.34%

+23.12%

PELL معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 130.97K
$ 130.97K$ 130.97K

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ما هو Pell Network ( PELL )

لقد قامت Pell Network ببناء شبكة خدمات معتمدة لامركزية متعددة السلاسل مدفوعة بإعادة تخزين BTC لتوسيع نطاق BTCFi في مجال الأمان الاقتصادي المشفر وإطلاق العنان لإمكانات أمان البيتكوين بالكامل. تعمل Pell على تعزيز كفاءة رأس المال للمستثمرين وتوفر للمطورين طريقة فعالة وآمنة وبأسعار معقولة لبناء خدمات معتمدة. بناءً على شبكة Omnichain BTC Restaking الرائدة، ستعمل Pell على تسريع التوسع في بناء بنية تحتية شاملة متعددة السلاسل للتمويل اللامركزي المدفوع بالذكاء الاصطناعي (DeFAI).

متوفر Pell Network على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Pell Network الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

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توقع سعر Pell Network

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Pell Network، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ PELL؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارPell Network.

سجل أسعار Pell Network

يوفر تتبع مسار سعر PELL معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ PELL. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Pell Network.

كيفية شراء Pell Network ( PELL )

هل تبحث عن كيفية شراء Pell Network؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Pell Network على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة PELL إلى العملات المحلية

1 PELL إلى VND
110.179377
1 PELL إلى AUD
A$0.00678926
1 PELL إلى GBP
0.00326572
1 PELL إلى EUR
0.00373839
1 PELL إلى USD
$0.004297
1 PELL إلى MYR
RM0.01899274
1 PELL إلى TRY
0.16332897
1 PELL إلى JPY
¥0.61322487
1 PELL إلى RUB
0.36417075
1 PELL إلى INR
0.36937012
1 PELL إلى IDR
Rp71.61663802
1 PELL إلى KRW
6.13856529
1 PELL إلى PHP
0.24570246
1 PELL إلى EGP
￡E.0.22026422
1 PELL إلى BRL
R$0.02518042
1 PELL إلى CAD
C$0.00592986
1 PELL إلى BDT
0.52101125
1 PELL إلى NGN
6.83145654
1 PELL إلى UAH
0.17750907
1 PELL إلى VES
Bs0.305087
1 PELL إلى PKR
Rs1.20225763
1 PELL إلى KZT
2.21604884
1 PELL إلى THB
฿0.1439495
1 PELL إلى TWD
NT$0.13909389
1 PELL إلى AED
د.إ0.01576999
1 PELL إلى CHF
Fr0.00348057
1 PELL إلى HKD
HK$0.03330175
1 PELL إلى MAD
.د.م0.03987616
1 PELL إلى MXN
$0.08714316

Pell Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Pell Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Pell Network الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

PELL
USD

1 PELL = 0.004297 USD

تداول

USDTPELL
$0.004297
$0.004297$0.004297
-10.26%

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