سعر PoP Planet (P) في الوقت الحقيقي هو $ 0.11823. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول P بين أدنى سعر $ 0.10524 وأعلى سعر $ 0.12223، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـP على الإطلاق هو $ 0.15013296267605908، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.06398758089266599.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير P +0.93% على مدار الساعة الماضية، +9.41% على مدار 24 ساعة، و +30.43% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ PoP Planet هي $ 16.55M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.42M. العرض المتداول لـ P يبلغ 140.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 118.23M.
تتبع تغيرات أسعار PoP Planet لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0101686
|+9.41%
|30 يوم
|$ +0.09823
|+491.15%
|60 يوم
|$ +0.09823
|+491.15%
|90 يوم
|$ +0.09823
|+491.15%
سجل اليوم P تغيرًا $ +0.0101686 (+9.41%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.09823 (+491.15%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد P تغييرًا في $ +0.09823 (+491.15%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.09823 (+491.15%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
منصة PoPP عبارة عن منصة هوية لامركزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحليل السلوك على السلسلة لوضع علامات على المستخدمين بشكل ديناميكي، وربطهم بسلاسة بتطبيقات لامركزية مخصصة مع تمكين استهداف الجمهور الدقيق الذي يركز على الخصوصية للمطورين.
متوفر PoP Planet على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك PoP Planet الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين Pلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول PoP Planet على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.
صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء PoP Planet سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس PoP Planet (P) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس P والتوكن الشاملة الآن!
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ PoP Planet، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|10-28 21:35:49
|تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
|10-28 14:23:33
|تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
|10-27 21:40:25
|تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
|10-27 16:29:31
|تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
|10-26 23:17:37
|تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
|10-26 19:10:22
|تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات
