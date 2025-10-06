سعر PoP Planet المباشر اليوم هو 0.11823 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي P إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر P بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر PoP Planet المباشر اليوم هو 0.11823 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي P إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر P بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار PoP Planet

PoP Planet السعر(P)

السعر المباشر لـ 1 P إلى USD:

$0.11823
+9.41%1D
USD
مخطط أسعار PoP Planet (P) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:37:02 (UTC+8)

معلومات سعر PoP Planet (P) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.10524
24 ساعة منخفض
$ 0.12223
24 ساعة مرتفع

$ 0.10524
$ 0.12223
$ 0.15013296267605908
$ 0.06398758089266599
+0.93%

+9.41%

+30.43%

+30.43%

سعر PoP Planet (P) في الوقت الحقيقي هو $ 0.11823. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول P بين أدنى سعر $ 0.10524 وأعلى سعر $ 0.12223، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـP على الإطلاق هو $ 0.15013296267605908، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.06398758089266599.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير P +0.93% على مدار الساعة الماضية، +9.41% على مدار 24 ساعة، و +30.43% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PoP Planet (P)

No.959

$ 16.55M
$ 1.42M
$ 118.23M
140.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
14.00%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ PoP Planet هي $ 16.55M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.42M. العرض المتداول لـ P يبلغ 140.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 118.23M.

سجل سعر PoP Planet (P) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار PoP Planet لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0101686+9.41%
30 يوم$ +0.09823+491.15%
60 يوم$ +0.09823+491.15%
90 يوم$ +0.09823+491.15%
تغير سعر PoP Planet اليوم

سجل اليوم P تغيرًا $ +0.0101686 (+9.41%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر PoP Planet لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.09823 (+491.15%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر PoP Planet لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد P تغييرًا في $ +0.09823 (+491.15%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر PoP Planet لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.09823 (+491.15%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة PoP Planet (P)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار PoP Planet.

ما هو PoP Planet ( P )

منصة PoPP عبارة عن منصة هوية لامركزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحليل السلوك على السلسلة لوضع علامات على المستخدمين بشكل ديناميكي، وربطهم بسلاسة بتطبيقات لامركزية مخصصة مع تمكين استهداف الجمهور الدقيق الذي يركز على الخصوصية للمطورين.

متوفر PoP Planet على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك PoP Planet الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين Pلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول PoP Planet على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء PoP Planet سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر PoP Planet (USD)

كم ستكون قيمة PoP Planet (P) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك PoP Planet (P) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة PoP Planet.

تحقق الآن من توقعات سعر PoP Planet!

توكنوميكس PoP Planet (P)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس PoP Planet (P) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس P والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء PoP Planet ( P )

هل تبحث عن كيفية شراء PoP Planet؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء PoP Planet على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة P إلى العملات المحلية

1 PoP Planet (P) إلى VND
3,111.22245
1 PoP Planet (P) إلى AUD
A$0.1785273
1 PoP Planet (P) إلى GBP
0.0886725
1 PoP Planet (P) إلى EUR
0.1004955
1 PoP Planet (P) إلى USD
$0.11823
1 PoP Planet (P) إلى MYR
RM0.4953837
1 PoP Planet (P) إلى TRY
4.9597485
1 PoP Planet (P) إلى JPY
¥17.97096
1 PoP Planet (P) إلى ARS
ARS$174.1232325
1 PoP Planet (P) إلى RUB
9.3685452
1 PoP Planet (P) إلى INR
10.4302506
1 PoP Planet (P) إلى IDR
Rp1,970.4992118
1 PoP Planet (P) إلى PHP
6.9460125
1 PoP Planet (P) إلى EGP
￡E.5.6029197
1 PoP Planet (P) إلى BRL
R$0.6325305
1 PoP Planet (P) إلى CAD
C$0.1643397
1 PoP Planet (P) إلى BDT
14.4737166
1 PoP Planet (P) إلى NGN
172.095588
1 PoP Planet (P) إلى COP
$454.7303145
1 PoP Planet (P) إلى ZAR
R.2.0252799
1 PoP Planet (P) إلى UAH
4.9786653
1 PoP Planet (P) إلى TZS
T.Sh.291.2064015
1 PoP Planet (P) إلى VES
Bs25.65591
1 PoP Planet (P) إلى CLP
$111.25443
1 PoP Planet (P) إلى PKR
Rs33.5205696
1 PoP Planet (P) إلى KZT
63.0887103
1 PoP Planet (P) إلى THB
฿3.8140998
1 PoP Planet (P) إلى TWD
NT$3.6142911
1 PoP Planet (P) إلى AED
د.إ0.4339041
1 PoP Planet (P) إلى CHF
Fr0.0934017
1 PoP Planet (P) إلى HKD
HK$0.9186471
1 PoP Planet (P) إلى AMD
֏45.2986422
1 PoP Planet (P) إلى MAD
.د.م1.0912629
1 PoP Planet (P) إلى MXN
$2.1801612
1 PoP Planet (P) إلى SAR
ريال0.4421802
1 PoP Planet (P) إلى ETB
Br17.9319441
1 PoP Planet (P) إلى KES
KSh15.2741337
1 PoP Planet (P) إلى JOD
د.أ0.08382507
1 PoP Planet (P) إلى PLN
0.4291749
1 PoP Planet (P) إلى RON
лв0.5154828
1 PoP Planet (P) إلى SEK
kr1.1066328
1 PoP Planet (P) إلى BGN
лв0.1986264
1 PoP Planet (P) إلى HUF
Ft39.4616271
1 PoP Planet (P) إلى CZK
2.4698247
1 PoP Planet (P) إلى KWD
د.ك0.03617838
1 PoP Planet (P) إلى ILS
0.3842475
1 PoP Planet (P) إلى BOB
Bs0.8169693
1 PoP Planet (P) إلى AZN
0.200991
1 PoP Planet (P) إلى TJS
SM1.0924452
1 PoP Planet (P) إلى GEL
0.3215856
1 PoP Planet (P) إلى AOA
Kz107.7749211
1 PoP Planet (P) إلى BHD
.د.ب0.04445448
1 PoP Planet (P) إلى BMD
$0.11823
1 PoP Planet (P) إلى DKK
kr0.7578543
1 PoP Planet (P) إلى HNL
L3.1141782
1 PoP Planet (P) إلى MUR
5.3806473
1 PoP Planet (P) إلى NAD
$2.0418321
1 PoP Planet (P) إلى NOK
kr1.1799354
1 PoP Planet (P) إلى NZD
$0.2033556
1 PoP Planet (P) إلى PAB
B/.0.11823
1 PoP Planet (P) إلى PGK
K0.4977483
1 PoP Planet (P) إلى QAR
ر.ق0.4303572
1 PoP Planet (P) إلى RSD
дин.11.9116725
1 PoP Planet (P) إلى UZS
soʻm1,424.4575037
1 PoP Planet (P) إلى ALL
L9.8213661
1 PoP Planet (P) إلى ANG
ƒ0.2116317
1 PoP Planet (P) إلى AWG
ƒ0.212814
1 PoP Planet (P) إلى BBD
$0.23646
1 PoP Planet (P) إلى BAM
KM0.1974441
1 PoP Planet (P) إلى BIF
Fr348.66027
1 PoP Planet (P) إلى BND
$0.1525167
1 PoP Planet (P) إلى BSD
$0.11823
1 PoP Planet (P) إلى JMD
$18.9735504
1 PoP Planet (P) إلى KHR
476.7329175
1 PoP Planet (P) إلى KMF
Fr49.77483
1 PoP Planet (P) إلى LAK
2,570.2173399
1 PoP Planet (P) إلى LKR
රු36.0116757
1 PoP Planet (P) إلى MDL
L2.0051808
1 PoP Planet (P) إلى MGA
Ar527.8118244
1 PoP Planet (P) إلى MOP
P0.9470223
1 PoP Planet (P) إلى MVR
1.808919
1 PoP Planet (P) إلى MWK
MK205.2602853
1 PoP Planet (P) إلى MZN
MT7.554897
1 PoP Planet (P) إلى NPR
रु16.705899
1 PoP Planet (P) إلى PYG
838.48716
1 PoP Planet (P) إلى RWF
Fr171.78819
1 PoP Planet (P) إلى SBD
$0.9718506
1 PoP Planet (P) إلى SCR
1.6410324
1 PoP Planet (P) إلى SRD
$4.6748142
1 PoP Planet (P) إلى SVC
$1.0345125
1 PoP Planet (P) إلى SZL
L2.0418321
1 PoP Planet (P) إلى TMT
m0.413805
1 PoP Planet (P) إلى TND
د.ت0.34712328
1 PoP Planet (P) إلى TTD
$0.8027817
1 PoP Planet (P) إلى UGX
Sh411.91332
1 PoP Planet (P) إلى XAF
Fr66.56349
1 PoP Planet (P) إلى XCD
$0.319221
1 PoP Planet (P) إلى XOF
Fr66.56349
1 PoP Planet (P) إلى XPF
Fr12.05946
1 PoP Planet (P) إلى BWP
P1.6824129
1 PoP Planet (P) إلى BZD
$0.2376423
1 PoP Planet (P) إلى CVE
$11.1928341
1 PoP Planet (P) إلى DJF
Fr21.04494
1 PoP Planet (P) إلى DOP
$7.5738138
1 PoP Planet (P) إلى DZD
د.ج15.358077
1 PoP Planet (P) إلى FJD
$0.2660175
1 PoP Planet (P) إلى GNF
Fr1,028.00985
1 PoP Planet (P) إلى GTQ
Q0.9056418
1 PoP Planet (P) إلى GYD
$24.7597266
1 PoP Planet (P) إلى ISK
kr14.54229

PoP Planet المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ PoP Planet، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب PoP Planet الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول PoP Planet

كم يساوي PoP Planet (P) اليوم؟
سعر P المباشر في USD هو USD 0.11823، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر P إلى USD الحالي؟
سعر P إلى USD الحالي هو $ 0.11823. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ PoP Planet ؟
القيمة السوقية لعملة P هي $ 16.55M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن P؟
العرض المتداول لتوكن P هو 140.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ P؟
حقق P سعرًا قياسيًا قدره 0.15013296267605908 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ P؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.06398758089266599 P.
ما هو حجم تداول P؟
حجم تداول P المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 1.42M USD.
هل سترتفع P هذا العام؟
قد يرتفع P هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر P لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات PoP Planet (P) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة P إلى USD

المبلغ

1 P = 0.11823 USD

تداول P

/USDTP
$0.11823
+9.14%

