PoP Planet (P) توقع السعر (USD)

احصل على توقعات أسعار PoP Planet للأعوام 2026 و2027 و2028 و2030 وغيرها. توقع مقدار نمو P في السنوات الخمس القادمة أو أكثر. تنبأ على الفور بسيناريوهات الأسعار المستقبلية بناءً على اتجاهات السوق والمعنويات.

أدخل رقمًا بين -100 و1,000 للتنبؤ بسعر PoP Planet
%

*إخلاء المسؤولية: تستند جميع توقعات الأسعار إلى مدخلات المستخدم.

توقع سعر PoP Planet
$0.11174
+0.01%
USD
فعلي
توقع
PoP Planet توقعات الأسعار للفترة 2025-2050 (USD)

PoP Planet (P) توقعات الأسعار لعام 2025 (هذا العام)

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع PoP Planet نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.11174 في عام 2025.

PoP Planet (P) توقعات الأسعار لعام 2026 (العام القادم)

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد PoP Planet نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.117327 في عام 2026.

PoP Planet (P) توقعات الأسعار لعام 2027 (خلال عامين)

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر P هو $ 0.123193 مع معدل نمو 10.25%.

PoP Planet (P) توقعات الأسعار لعام 2028 (خلال 3 سنوات)

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر P هو $ 0.129353 مع معدل نمو 15.76%.

PoP Planet (P) توقعات الأسعار لعام 2029 (خلال 4 سنوات)

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف P في عام 2029 هو $ 0.135820 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

PoP Planet (P) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 5 سنوات)

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف P في عام 2030 هو $ 0.142611 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

PoP Planet (P) توقعات الأسعار لعام 2040 (خلال 15 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر PoP Planet نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.232299.

PoP Planet (P) توقعات الأسعار لعام 2050 (خلال 25 سنة)

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر PoP Planet نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.378391.

السنة
السعر
النمو
  • 2025
    $ 0.11174
    0.00%
  • 2026
    $ 0.117327
    5.00%
  • 2027
    $ 0.123193
    10.25%
  • 2028
    $ 0.129353
    15.76%
  • 2029
    $ 0.135820
    21.55%
  • 2030
    $ 0.142611
    27.63%
  • 2031
    $ 0.149742
    34.01%
  • 2032
    $ 0.157229
    40.71%
السنة
السعر
النمو
  • 2033
    $ 0.165090
    47.75%
  • 2034
    $ 0.173345
    55.13%
  • 2035
    $ 0.182012
    62.89%
  • 2036
    $ 0.191113
    71.03%
  • 2037
    $ 0.200668
    79.59%
  • 2038
    $ 0.210702
    88.56%
  • 2039
    $ 0.221237
    97.99%
  • 2040
    $ 0.232299
    107.89%
عرض المزيد

توقعات سعر PoP Planet على المدى القصير لليوم والغد وهذا الأسبوع و30 يومًا

التاريخ
توقعات السعر
النمو
  • October 30, 2025(اليوم)
    $ 0.11174
    0.00%
  • October 31, 2025(غداً)
    $ 0.111755
    0.01%
  • November 6, 2025(هذا الاسبوع)
    $ 0.111847
    0.10%
  • November 29, 2025(30 يوم)
    $ 0.112199
    0.41%
توقع سعرPoP Planet (P) لليوم

السعر المتوقع لعملة P على October 30, 2025(اليوم)هو $0.11174. يعكس هذا التوقع النتيجة المحسوبة لنسبة النمو المقدمة، مما يمنح المستخدمين لمحة عن حركة السعر المحتملة لهذا اليوم.

توقع سعر PoP Planet (P) غدًا

بالنسبة إلى October 31, 2025(غداً)، فإن توقع سعر P، باستخدام 5% من النمو السنوي، هو $0.111755. تقدم هذه النتائج توقعات تقديرية لقيمة التوكن بناءً على المعلمات المختارة.

توقع سعرPoP Planet (P) لهذا الأسبوع

بحلول November 6, 2025(هذا الاسبوع)، التوقع السعري لعملة P، باستخدام معدل نمو سنوي 5%، هو $0.111847. يتم حساب هذا التوقع الأسبوعي بناءً على نفس النسبة المئوية للنمو لتقديم فكرة عن الترندات السعرية المحتملة خلال الأيام القادمة.

توقع سعر PoP Planet (P) خلال 30 يومًا

بالنظر إلى 30 يوماً قادمة، السعر المتوقع لعملة P هو $0.112199. هذا التنبؤ مستمد باستخدام معدل النمو السنوي 5% لتقدير قيمة التوكن بعد شهر.

إحصائيات الأسعار الحالية لـ PoP Planet

$ 0.11174
$ 15.64M
140.00M
$ 1.34M
--

أحدث سعر لـ P هو $ 0.11174. ويبلغ معدل التغير على مدار 24 ساعة +0.01%، وحجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.34M.
علاوة على ذلك، فإن P لديه معروض متداول بقيمة 140.00M وإجمالي القيمة السوقية بقيمة $ 15.64M.

كيفية شراء PoP Planet (P)

هل تحاول شراء P؟ يمكنك الآن شراء P عبر بطاقة الائتمان، والتحويل البنكي، وP2P، والعديد من طرق الدفع الأخرى. تعرّف على كيفية شراء PoP Planet وابدأ مع MEXC الآن!

تعلم كيفية شراء P الآن

السعر التاريخي PoP Planet

وفقًا لأحدث البيانات التي تم جمعها على صفحة الأسعار الحالية PoP Planet، فإن السعر الحالي لعملة PoP Planet هو 0.11173USD. العرض المتداول من PoP Planet(P) هو 0.00 P مما يعطيها رسملة سوقية تبلغ $15.64M.

الفترة
التغيير(%)
التغيير(USD)
صعود
هبوط
  • 24 ساعة
    0.03%
    $ 0.003659
    $ 0.12221
    $ 0.10524
  • 7 أيام
    0.27%
    $ 0.023860
    $ 0.12223
    $ 0.08116
  • 30 يوم
    4.59%
    $ 0.09172
    $ 0.151
    $ 0.02
الأداء خلال 24 ساعة

خلال الـ 24 ساعة الماضية، أظهر PoP Planet حركة سعرية بقيمة $0.003659، مما يعكس تغييرًا في القيمة بنسبة 0.03%.

الأداء خلال 7 يوماً

خلال آخر 7 أيام، كان يتم تداول PoP Planet عند أعلى مستوى له عند $0.12223 وأدنى سعر عند $0.08116. وقد شهد تغيرًا في السعر قدره 0.27%. ويُظهر هذا التريند الأخير قدرة P على تحقيق المزيد من الحركة في السوق.

الأداء خلال 30 يوماً

في الشهر الماضي، شهد موقع PoP Planet في الشهر الماضي ارتفاعًا في 4.59% من التغيير، مما يعكس حوالي $0.09172 لقيمته. وهذا يشير إلى أن P قد يشهد المزيد من التغيرات في الأسعار في المستقبل القريب.

تحقق من سجل الأسعار الكامل PoP Planet لمعرفة الاتجاهات التفصيلية لأسعار MEXC

عرض كامل P سجل الأسعار

كيف تعمل وحدة التنبؤ بسعر PoP Planet (P)؟

وحدة التنبؤ بسعر PoP Planet هي أداة سهلة الاستخدام مصممة لمساعدتك في تقدير الأسعار المستقبلية المحتملة لعملة P استنادًا إلى افتراضات النمو الخاصة بك. سواء كنت متداولًا متمرسًا أو مستثمرًا فضوليًا، تقدم هذه الوحدة طريقة بسيطة وتفاعلية للتنبؤ بالقيمة المستقبلية للتوكن.

1. أدخل توقعات النمو الخاصة بك

ابدأ بإدخال نسبة النمو المرغوب فيها، والتي يمكن أن تكون إما إيجابية أو سلبية، حسب توقعاتك للسوق. قد يعكس ذلك توقعاتك بشأن PoP Planet خلال العام المقبل أو السنوات الخمس أو حتى عقود في المستقبل.

2. حساب السعر المستقبلي

بمجرد إدخال معدل النمو، انقر على زر "حساب". ستعمل الوحدة على الفور على حساب السعر المستقبلي المتوقع لعملة P، مما يمنحك تصورًا واضحًا لكيفية تأثير توقعك على قيمة التوكن بمرور الوقت.

3. استكشاف السيناريوهات المختلفة

يمكنك تجربة معدلات نمو مختلفة لمعرفة كيف يمكن أن تؤثر ظروف السوق المختلفة على سعر PoP Planet. تتيح لك هذه المرونة تحليل كل من التوقعات المتفائلة والمتحفظة، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

4. آراء المستخدمين ورؤى المجتمع

تدمج الوحدة أيضًا بيانات مشاعر المستخدمين، مما يتيح لك مقارنة توقعاتك بتوقعات المستخدمين الآخرين. توفر هذه المدخلات الجماعية نظرة ثاقبة قيّمة حول كيفية إدراك المجتمع لمستقبل P.

المؤشرات الفنية للتنبؤ بالأسعار

ولتعزيز دقة التوقعات، تستفيد الوحدة من مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية وبيانات السوق. وتشمل هذه المؤشرات:

المتوسطات المتحركة الأسية (EMA): يساعد على تتبع اتجاه سعر التوكن من خلال تهدئة التقلبات وتوفير نظرة ثاقبة على انعكاسات الترند المحتمل.

البولنجر باند: يقيس تقلبات السوق ويحدد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة.

مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيّم زخم P لتحديد ما إذا كان في مرحلة صعود أو هبوط.

تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD): يقيم قوة واتجاه تحركات الأسعار لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. من خلال الجمع بين هذه المؤشرات وبيانات السوق في الوقت الفعلي، توفر الوحدة تنبؤًا ديناميكيًا بالسعر، مما يساعدك على اكتساب رؤى أعمق حول الإمكانات المستقبلية لعملة PoP Planet.

لماذا يعد التنبؤ بسعر P مهمًا؟

يعد توقعات سعر P أمرًا بالغ الأهمية لعدة أسباب، ويشارك فيها المستثمرون لأغراض مختلفة:

تطوير استراتيجية الاستثمار: تساعد التوقعات المستثمرين على صياغة الاستراتيجيات. ومن خلال تقدير الأسعار المستقبلية، يمكنهم تحديد موعد شراء أو بيع أو الاحتفاظ بالعملات المشفرة.

تقييم المخاطر: يسمح فهم التحركات المحتملة للأسعار للمستثمرين بقياس المخاطر المرتبطة بأصل الكريبتو معين. وهذا أمر ضروري في إدارة وتخفيف الخسائر المحتملة.

تحليل السوق: غالبًا ما تتضمن التنبؤات تحليل ترندات السوق والأخبار والبيانات التاريخية. يساعد هذا التحليل الشامل المستثمرين في فهم ديناميكيات السوق والعوامل المؤثرة في تغيرات الأسعار.

تنويع المحافظ الاستثمارية: من خلال التنبؤ بالعملات المشفرة التي قد يكون أداؤها جيدًا، يمكن للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية وفقًا لذلك، وتوزيع المخاطر على مختلف الأصول.

التخطيط طويل الأجل: يعتمد المستثمرون الذين يبحثون عن مكاسب طويلة الأجل على التنبؤات لتحديد العملات المشفرة التي تنطوي على احتمالات النمو المستقبلي.

الاستعداد النفسي: إن معرفة سيناريوهات الأسعار المحتملة تهيئ المستثمرين نفسيًا وماليًا لتقلبات السوق.

المشاركة المجتمعية: غالبًا ما تثير توقعات أسعار الكريبتو مناقشات داخل مجتمع المستثمرين، مما يؤدي إلى فهم أوسع وحكمة جماعية حول اتجاهات السوق.

الأسئلة الشائعة (FAQ):

هل P يستحق الاستثمار الآن؟
ووفقًا لتوقعاتك، فإن P سيحقق -- على undefined، مما يجعله توكن يستحق النظر فيه.
ما هي توقعات سعر P الشهر المقبل؟
وفقًا لأداة التوقع بالسعر PoP Planet (P)، فإن السعر المتوقع P سيصل إلى -- على undefined.
كم ستكون تكلفة 1 P في عام 2026؟
سعر 1 PoP Planet (P) اليوم هو $0.11174. ووفقًا لوحدة التوقع أعلاه، سيزداد P بمقدار 0.00% ليصل إلى -- في عام 2026.
ما هو السعر المتوقع لـ P في عام 2027؟
PoP Planet (P) من المتوقع أن يشهد 0.00% سنويًا، ليصل إلى سعر -- لـ 1 P بحلول عام 2027.
ما هو السعر التقديري المستهدف للسعر P في عام 2028؟
وفقًا لمدخلات توقعك للأسعار، سيشهد موقع PoP Planet (P) نموًا 0.00%، مع سعر مستهدف تقديري -- في عام 2028.
ما هو السعر التقديري المستهدف للسعر P في عام 2029؟
وفقًا لمدخلات توقعك للسعر، سيشهد موقع PoP Planet (P) نموًا 0.00%، مع سعر مستهدف تقديري -- في عام 2029.
كم ستكون تكلفة 1 P في عام 2030؟
سعر 1 PoP Planet (P) اليوم هو $0.11174. ووفقًا لوحدة التوقع أعلاه، سيزداد P بمقدار 0.00% ليصل إلى -- في عام 2030.
ما هو سعر P المتوقع لعام 2040؟
من المتوقع أن يشهد PoP Planet (P) مكاسب بنسبة 0.00% سنويًا، ليصل سعره إلى -- مقابل 1 P بحلول عام 2040.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-30 00:02:48 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

يعتمد المحتوى المنشور على صفحات توقعات أسعار الكريبتو لدينا على المعلومات والتعليقات المقدمة إلينا من مستخدمي MEXC و/أو مصادر خارجية أخرى. ويتم تقديمها لك على أساس "كما هي" لأغراض إعلامية وتوضيحية فقط، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع. من المهم ملاحظة أن توقعات الأسعار المقدمة قد لا تكون دقيقة ولا ينبغي التعامل معها على هذا النحو. قد تختلف الأسعار المستقبلية بشكل كبير عن التوقعات المقدمة، ولا ينبغي الاعتماد عليها في قرارات الاستثمار.

علاوة على ذلك، لا ينبغي تفسير هذا المحتوى على أنه نصيحة مالية، ولا يهدف إلى التوصية بشراء أي منتج أو خدمة محددة. لن تكون MEXC مسؤولة تجاهك بأي شكل من الأشكال عن أي خسائر قد تتكبدها نتيجة للإشارة إلى أي محتوى منشور على صفحات توقعات أسعار الكريبتو الخاصة بنا، واستخدامه و/أو الاعتماد عليه. من الضروري أن تدرك أن أسعار الأصول الرقمية تخضع لمخاطر سوقية عالية وتقلبات الأسعار. قد تنخفض قيمة استثمارك وتزيد، وليس هناك ضمان لاستعادة المبلغ المستثمر في البداية. في النهاية، أنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، وMEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. يرجى أن تضع في اعتبارك أن الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للأداء المستقبلي. يجب عليك الاستثمار فقط في المنتجات التي تعرفها وتفهم المخاطر المرتبطة بها. فكر بعناية في خبرتك الاستثمارية، ووضعك المالي، وأهدافك الاستثمارية، وقدرتك على تحمل المخاطر، واستشر مستشارًا ماليًا مستقلاً قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.