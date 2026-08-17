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سعر Nivana Network المباشر اليوم هو -- USD. القيمة السوقية لـ NVIDI هي -- USD. تابع تحديثات أسعار NVIDI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Nivana Network المباشر اليوم هو -- USD. القيمة السوقية لـ NVIDI هي -- USD. تابع تحديثات أسعار NVIDI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن NVIDI

معلومات سعر NVIDI

ما هو NVIDI

اقتصاد توكن NVIDI

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سعر Nivana Network (NVIDI)

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USD
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:04:20 (UTC+8)

سعر Nivana Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Nivana Network (NVIDI) اليوم هو --، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NVIDI الحالي إلى USD هو -- لكل NVIDI.

يحتل Nivana Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- NVIDI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NVIDI بين -- (أدنى) و-- (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك NVIDI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-- خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Nivana Network (NVIDI)

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القيمة السوقية الحالية لـ Nivana Network هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NVIDI يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر Nivana Network بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
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سجل سعر Nivana Network (NVIDI) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Nivana Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
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تغير سعر Nivana Network اليوم

سجل اليوم NVIDI تغيرًا -- (--)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Nivana Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار -- (--)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Nivana Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NVIDI تغييرًا في -- (--)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Nivana Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر -- (--)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

توقعات أسعار Nivana Network

Nivana Network (NVIDI) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف NVIDI في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرNivana Network (NVIDI) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Nivana Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Nivana Network الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار NVIDI للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Nivana Network.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Nivana Network

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:04:20 (UTC+8)

تحديثات Nivana Network (NVIDI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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