شعار Marinade Finance

Marinade Finance السعر(MNDE)

السعر المباشر لـ 1 MNDE إلى USD:

$0.1106
$0.1106$0.1106
-1.33%1D
USD
مخطط أسعار Marinade Finance (MNDE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:32:45 (UTC+8)

معلومات سعر Marinade Finance (MNDE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.1091
$ 0.1091$ 0.1091
24 ساعة منخفض
$ 0.1138
$ 0.1138$ 0.1138
24 ساعة مرتفع

$ 0.1091
$ 0.1091$ 0.1091

$ 0.1138
$ 0.1138$ 0.1138

$ 0.6674570026607753
$ 0.6674570026607753$ 0.6674570026607753

$ 0.028223705314342616
$ 0.028223705314342616$ 0.028223705314342616

0.00%

-1.32%

+1.84%

+1.84%

سعر Marinade Finance (MNDE) في الوقت الحقيقي هو $ 0.1106. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MNDE بين أدنى سعر $ 0.1091 وأعلى سعر $ 0.1138، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMNDE على الإطلاق هو $ 0.6674570026607753، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.028223705314342616.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MNDE 0.00% على مدار الساعة الماضية، -1.32% على مدار 24 ساعة، و +1.84% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Marinade Finance (MNDE)

No.3753

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 80.28K
$ 80.28K$ 80.28K

$ 77.42M
$ 77.42M$ 77.42M

0.00
0.00 0.00

700,000,000
700,000,000 700,000,000

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Marinade Finance هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 80.28K. العرض المتداول لـ MNDE يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 700000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 77.42M.

سجل سعر Marinade Finance (MNDE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Marinade Finance لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.001491-1.32%
30 يوم$ -0.0166-13.06%
60 يوم$ +0.0206+22.88%
90 يوم$ +0.0206+22.88%
تغير سعر Marinade Finance اليوم

سجل اليوم MNDE تغيرًا $ -0.001491 (-1.32%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Marinade Finance لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0166 (-13.06%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Marinade Finance لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MNDE تغييرًا في $ +0.0206 (+22.88%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Marinade Finance لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0206 (+22.88%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Marinade Finance (MNDE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Marinade Finance.

ما هو Marinade Finance ( MNDE )

مشروع Marinade Finance (marinade.finance) هو بروتوكول التخزين غير الحفظي الرائد على منصة سولانا، حيث يقدم حلولاً للتخصيص السائل والتخصيص الأصلي. مع أكثر من ملياري دولار أمريكي من القيمة الإجمالية للأصول، تساعد Marinade المستخدمين على تعظيم العائد، والمشاركة في DeFi على سولانا مع mSOL، مع دعم اللامركزية عبر مئات من المدققين.

متوفر Marinade Finance على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Marinade Finance الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين MNDEلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Marinade Finance على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Marinade Finance سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Marinade Finance (USD)

كم ستكون قيمة Marinade Finance (MNDE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Marinade Finance (MNDE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Marinade Finance.

تحقق الآن من توقعات سعر Marinade Finance!

توكنوميكس Marinade Finance (MNDE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Marinade Finance (MNDE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MNDE والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Marinade Finance ( MNDE )

هل تبحث عن كيفية شراء Marinade Finance؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Marinade Finance على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة MNDE إلى العملات المحلية

Marinade Finance المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Marinade Finance، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Marinade Finance الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Marinade Finance

كم يساوي Marinade Finance (MNDE) اليوم؟
سعر MNDE المباشر في USD هو USD 0.1106، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MNDE إلى USD الحالي؟
سعر MNDE إلى USD الحالي هو $ 0.1106. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Marinade Finance ؟
القيمة السوقية لعملة MNDE هي $ 0.00 USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MNDE؟
العرض المتداول لتوكن MNDE هو 0.00 USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MNDE؟
حقق MNDE سعرًا قياسيًا قدره 0.6674570026607753 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MNDE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.028223705314342616 MNDE.
ما هو حجم تداول MNDE؟
حجم تداول MNDE المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 80.28K USD.
هل سترتفع MNDE هذا العام؟
قد يرتفع MNDE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MNDE لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:32:45 (UTC+8)

تحديثات Marinade Finance (MNDE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

