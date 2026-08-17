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سعر Me3 المباشر اليوم هو -- USD. القيمة السوقية لـ ME3 هي -- USD. تابع تحديثات أسعار ME3 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Me3 المباشر اليوم هو -- USD. القيمة السوقية لـ ME3 هي -- USD. تابع تحديثات أسعار ME3 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ME3

معلومات سعر ME3

ما هو ME3

الوثيقة البيضاء لـ ME3

الموقع الرسمي لـ ME3

اقتصاد توكن ME3

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يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:30:38 (UTC+8)

سعر Me3 اليوم

السعر المباشر لمشروع Me3 (ME3) اليوم هو --، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ME3 الحالي إلى USD هو -- لكل ME3.

يحتل Me3 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- ME3. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ME3 بين -- (أدنى) و-- (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك ME3 بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-- خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Me3 (ME3)

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القيمة السوقية الحالية لـ Me3 هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ME3 يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر Me3 بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
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سجل سعر Me3 (ME3) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Me3 لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
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تغير سعر Me3 اليوم

سجل اليوم ME3 تغيرًا -- (--)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Me3 لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار -- (--)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Me3 لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ME3 تغييرًا في -- (--)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Me3 لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر -- (--)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

توقعات أسعار Me3

Me3 (ME3) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ME3 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMe3 (ME3) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Me3 نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Me3 الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ME3 للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Me3.

ما هو Me3 ( ME3 )

تقوم Me3 ببناء بنية تحتية للتفاعل مدعومة بالذكاء الاصطناعي لـ Web3، وتحويل السلوك على السلسلة وداخل التطبيق إلى معلومات في الوقت الفعلي تساعد العلامات التجارية على فهم المستخدمين وتخصيص التجارب وتحسين الاحتفاظ بمرور الوقت.

Me3 المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Me3، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Me3 الرسمي

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Me3

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:30:38 (UTC+8)

تحديثات Me3 (ME3) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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