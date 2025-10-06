سعر Lemmy The Bat المباشر اليوم هو 0.00000676 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LBAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LBAI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Lemmy The Bat المباشر اليوم هو 0.00000676 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LBAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LBAI بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Lemmy The Bat

Lemmy The Bat السعر(LBAI)

السعر المباشر لـ 1 LBAI إلى USD:

$0.00000676
$0.00000676
-3.15%1D
USD
مخطط أسعار Lemmy The Bat (LBAI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:51:18 (UTC+8)

معلومات سعر Lemmy The Bat (LBAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00000651
$ 0.00000651
24 ساعة منخفض
$ 0.00000735
$ 0.00000735
24 ساعة مرتفع

$ 0.00000651
$ 0.00000651

$ 0.00000735
$ 0.00000735

$ 0.000142961223304784
$ 0.000142961223304784

$ 0.000000069696303443
$ 0.000000069696303443

-0.15%

-3.15%

-29.81%

-29.81%

سعر Lemmy The Bat (LBAI) في الوقت الحقيقي هو $ 0.00000676. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LBAI بين أدنى سعر $ 0.00000651 وأعلى سعر $ 0.00000735، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLBAI على الإطلاق هو $ 0.000142961223304784، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000000069696303443.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LBAI -0.15% على مدار الساعة الماضية، -3.15% على مدار 24 ساعة، و -29.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Lemmy The Bat (LBAI)

No.2584

$ 466.44K
$ 466.44K

$ 48.53K
$ 48.53K

$ 466.44K
$ 466.44K

69.00B
69.00B

69,000,000,000
69,000,000,000

69,000,000,000
69,000,000,000

100.00%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Lemmy The Bat هي $ 466.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 48.53K. العرض المتداول لـ LBAI يبلغ 69.00B، مع إجمالي عرض 69000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 466.44K.

سجل سعر Lemmy The Bat (LBAI) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Lemmy The Bat لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0000002199-3.15%
30 يوم$ -0.00002067-75.36%
60 يوم$ -0.00003394-83.40%
90 يوم$ -0.00004324-86.48%
تغير سعر Lemmy The Bat اليوم

سجل اليوم LBAI تغيرًا $ -0.0000002199 (-3.15%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Lemmy The Bat لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00002067 (-75.36%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Lemmy The Bat لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد LBAI تغييرًا في $ -0.00003394 (-83.40%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Lemmy The Bat لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00004324 (-86.48%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Lemmy The Bat (LBAI)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Lemmy The Bat.

ما هو Lemmy The Bat ( LBAI )

أول توكن ميم الخفاش الذي سيطير بالذكاء الاصطناعي.

متوفر Lemmy The Bat على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Lemmy The Bat الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين LBAIلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Lemmy The Bat على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Lemmy The Bat سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Lemmy The Bat (USD)

كم ستكون قيمة Lemmy The Bat (LBAI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Lemmy The Bat (LBAI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Lemmy The Bat.

تحقق الآن من توقعات سعر Lemmy The Bat!

توكنوميكس Lemmy The Bat (LBAI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Lemmy The Bat (LBAI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس LBAI والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Lemmy The Bat ( LBAI )

هل تبحث عن كيفية شراء Lemmy The Bat؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Lemmy The Bat على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة LBAI إلى العملات المحلية

1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى VND
0.1778894
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى AUD
A$0.0000102076
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى GBP
0.00000507
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى EUR
0.000005746
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى USD
$0.00000676
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى MYR
RM0.0000283244
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى TRY
0.000283582
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى JPY
¥0.00102752
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى ARS
ARS$0.00995579
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى RUB
0.0005355948
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى INR
0.0005966376
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى IDR
Rp0.1126666216
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى PHP
0.0003968796
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى EGP
￡E.0.0003202212
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى BRL
R$0.000036166
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى CAD
C$0.0000093964
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى BDT
0.0008275592
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى NGN
0.009839856
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى COP
$0.02610036
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى ZAR
R.0.0001157988
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى UAH
0.0002846636
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى TZS
T.Sh.0.016650218
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى VES
Bs0.00146692
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى CLP
$0.00636116
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى PKR
Rs0.0019165952
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى KZT
0.0036072036
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى THB
฿0.0002184156
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى TWD
NT$0.0002065856
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى AED
د.إ0.0000248092
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى CHF
Fr0.0000053404
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى HKD
HK$0.0000525252
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى AMD
֏0.0025900264
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى MAD
.د.م0.0000623948
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى MXN
$0.0001246544
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى SAR
ريال0.00002535
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى ETB
Br0.0010252892
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى KES
KSh0.0008733244
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى JOD
د.أ0.00000479284
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى PLN
0.0000245388
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى RON
лв0.0000295412
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى SEK
kr0.0000634764
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى BGN
лв0.0000113568
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى HUF
Ft0.0022562852
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى CZK
0.000141284
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى KWD
د.ك0.00000206856
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى ILS
0.00002197
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى BOB
Bs0.0000467116
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى AZN
0.000011492
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى TJS
SM0.0000624624
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى GEL
0.0000183872
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى AOA
Kz0.0061622132
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى BHD
.د.ب0.00000254176
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى BMD
$0.00000676
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى DKK
kr0.0000433992
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى HNL
L0.0001780584
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى MUR
0.0003076476
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى NAD
$0.0001167452
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى NOK
kr0.0000674648
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى NZD
$0.0000116272
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى PAB
B/.0.00000676
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى PGK
K0.0000284596
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى QAR
ر.ق0.0000246064
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى RSD
дин.0.0006810024
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى UZS
soʻm0.0814457644
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى ALL
L0.0005615532
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى ANG
ƒ0.0000121004
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى AWG
ƒ0.000012168
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى BBD
$0.00001352
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى BAM
KM0.0000112892
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى BIF
Fr0.01993524
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى BND
$0.0000087204
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى BSD
$0.00000676
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى JMD
$0.0010848448
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى KHR
0.02725801
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى KMF
Fr0.00284596
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى LAK
0.1469565188
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى LKR
රු0.0020590284
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى MDL
L0.00011492
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى MGA
Ar0.0301785328
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى MOP
P0.0000541476
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى MVR
0.000103428
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى MWK
MK0.0117361036
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى MZN
MT0.000431964
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى NPR
रु0.000955188
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى PYG
0.04794192
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى RWF
Fr0.00982228
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى SBD
$0.0000555672
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى SCR
0.0000938288
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى SRD
$0.0002672904
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى SVC
$0.00005915
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى SZL
L0.0001167452
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى TMT
m0.00002366
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى TND
د.ت0.00001984736
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى TTD
$0.0000459004
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى UGX
Sh0.02355184
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى XAF
Fr0.00381264
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى XCD
$0.000018252
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى XOF
Fr0.00381264
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى XPF
Fr0.00068952
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى BWP
P0.0000961948
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى BZD
$0.0000135876
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى CVE
$0.0006399692
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى DJF
Fr0.00120328
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى DOP
$0.0004330456
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى DZD
د.ج0.000878124
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى FJD
$0.00001521
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى GNF
Fr0.0587782
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى GTQ
Q0.0000517816
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى GYD
$0.0014156792
1 Lemmy The Bat (LBAI) إلى ISK
kr0.00083148

Lemmy The Bat المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Lemmy The Bat، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Lemmy The Bat الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Lemmy The Bat

كم يساوي Lemmy The Bat (LBAI) اليوم؟
سعر LBAI المباشر في USD هو USD 0.00000676، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر LBAI إلى USD الحالي؟
سعر LBAI إلى USD الحالي هو $ 0.00000676. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Lemmy The Bat ؟
القيمة السوقية لعملة LBAI هي $ 466.44K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن LBAI؟
العرض المتداول لتوكن LBAI هو 69.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ LBAI؟
حقق LBAI سعرًا قياسيًا قدره 0.000142961223304784 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ LBAI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.000000069696303443 LBAI.
ما هو حجم تداول LBAI؟
حجم تداول LBAI المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 48.53K USD.
هل سترتفع LBAI هذا العام؟
قد يرتفع LBAI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر LBAI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:51:18 (UTC+8)

تحديثات Lemmy The Bat (LBAI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

1 LBAI = 0.00000676 USD

تداول LBAI

/USDTLBAI
$0.00000676
$0.00000676
-3.15%

$113,140.04

$4,023.23

$0.04343

$195.29

$3.4394

$4,023.23

$113,140.04

$195.29

$2.6293

$0.19403

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000000355

$2.350

$0.00001922

$0.0000000000000000093

$0.000000000000000000000022

