معلومات سعر Lemmy The Bat (LBAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00000651 $ 0.00000651 $ 0.00000651 24 ساعة منخفض $ 0.00000735 $ 0.00000735 $ 0.00000735 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00000651$ 0.00000651 $ 0.00000651 24 ساعة مرتفع $ 0.00000735$ 0.00000735 $ 0.00000735 عالية طوال الوقت $ 0.000142961223304784$ 0.000142961223304784 $ 0.000142961223304784 أدنى سعر $ 0.000000069696303443$ 0.000000069696303443 $ 0.000000069696303443 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -3.15% تغير السعر (7 أيام) -29.81% تغير السعر (7 أيام) -29.81%

سعر Lemmy The Bat (LBAI) في الوقت الحقيقي هو $ 0.00000676. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LBAI بين أدنى سعر $ 0.00000651 وأعلى سعر $ 0.00000735، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLBAI على الإطلاق هو $ 0.000142961223304784، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000000069696303443.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LBAI -0.15% على مدار الساعة الماضية، -3.15% على مدار 24 ساعة، و -29.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Lemmy The Bat (LBAI)

التصنيف No.2584 القيمة السوقية $ 466.44K$ 466.44K $ 466.44K الحجم (24 ساعة) $ 48.53K$ 48.53K $ 48.53K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 466.44K$ 466.44K $ 466.44K إمداد دورة التداول 69.00B 69.00B 69.00B الحد الأقصى للعرض 69,000,000,000 69,000,000,000 69,000,000,000 إجمالي العرض 69,000,000,000 69,000,000,000 69,000,000,000 معدل التداول 100.00% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Lemmy The Bat هي $ 466.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 48.53K. العرض المتداول لـ LBAI يبلغ 69.00B، مع إجمالي عرض 69000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 466.44K.