سعر Jersey Mike's xStock (JMKEX)
السعر المباشر لمشروع Jersey Mike's xStock (JMKEX) اليوم هو --، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JMKEX الحالي إلى USD هو -- لكل JMKEX.
يحتل Jersey Mike's xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- JMKEX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JMKEX بين -- (أدنى) و-- (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك JMKEX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-- خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.
القيمة السوقية الحالية لـ Jersey Mike's xStock هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JMKEX يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.
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تتبع تغيرات أسعار Jersey Mike's xStock لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
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سجل اليوم JMKEX تغيرًا -- (--)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار -- (--)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد JMKEX تغييرًا في -- (--)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر -- (--)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Jersey Mike's xStock نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
JMKEX هو أصل أسهم مُرمّز يوفر إمكانية الوصول إلى أسعار أسهم سلسلة مطاعم جيرسي مايك سابز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JMKE)، وهي سلسلة مطاعم أمريكية رائدة في مجال سندويشات الوجبات السريعة، ولديها أكثر من 3300 فرع في الولايات المتحدة وكندا. تم إصدار JMKEX بموجب إطار عمل xStocks للأسهم المُرمّزة من قِبل شركة Backed Assets (JE) Limited، حيث يربط بين الاكتتابات العامة الأولية التقليدية للأسهم الأمريكية وسيولة منصات التداول الإلكترونية (Web3)، مع دعم كل رمز بنسبة 1:1 بأسهم حقيقية محفوظة لدى جهات تنظيمية.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Jersey Mike's xStock، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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