سعر JGGLOLD اليوم

السعر المباشر لمشروع JGGLOLD (JGGLOLD) اليوم هو --، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JGGLOLD الحالي إلى USD هو -- لكل JGGLOLD.

يحتل JGGLOLD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- JGGLOLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JGGLOLD بين -- (أدنى) و-- (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك JGGLOLD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-- خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق JGGLOLD (JGGLOLD)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض ---- --

القيمة السوقية الحالية لـ JGGLOLD هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JGGLOLD يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.