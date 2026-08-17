سعر HOSICOOLD المباشر اليوم هو -- USD. القيمة السوقية لـ HOSICOOLD هي -- USD. تابع تحديثات أسعار HOSICOOLD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر HOSICOOLD المباشر اليوم هو -- USD. القيمة السوقية لـ HOSICOOLD هي -- USD. تابع تحديثات أسعار HOSICOOLD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع HOSICOOLD (HOSICOOLD) اليوم هو --، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOSICOOLD الحالي إلى USD هو -- لكل HOSICOOLD.
يحتل HOSICOOLD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- HOSICOOLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOSICOOLD بين -- (أدنى) و-- (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك HOSICOOLD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-- خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.
معلومات سوق HOSICOOLD (HOSICOOLD)
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القيمة السوقية الحالية لـ HOSICOOLD هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HOSICOOLD يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.
سجل سعر HOSICOOLD بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
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سجل سعر HOSICOOLD (HOSICOOLD) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار HOSICOOLD لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
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تغير سعر HOSICOOLD اليوم
سجل اليوم HOSICOOLD تغيرًا -- (--)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر HOSICOOLD لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار -- (--)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر HOSICOOLD لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد HOSICOOLD تغييرًا في -- (--)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر HOSICOOLD لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر -- (--)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
توقعات أسعار HOSICOOLD
HOSICOOLD (HOSICOOLD) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف HOSICOOLD في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرHOSICOOLD (HOSICOOLD) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر HOSICOOLD نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر HOSICOOLD الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار HOSICOOLD للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار HOSICOOLD.
يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول HOSICOOLD
كم سيبلغ سعر 1 HOSICOOLD في عام 2030؟
إذا كان HOSICOOLD سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار HOSICOOLD المحتملة وعائد ROI.
كم سعر HOSICOOLD اليوم؟
سعر HOSICOOLD اليوم هو --. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال HOSICOOLD استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال HOSICOOLD عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في HOSICOOLD، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ HOSICOOLD في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول HOSICOOLD بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ HOSICOOLD في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر HOSICOOLD المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ HOSICOOLD بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر HOSICOOLD لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر HOSICOOLD في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر HOSICOOLD بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,330.05
+0.27%
ETH
1,893.17
+0.47%
GOLD(XAUT)
4,377.52
+0.40%
USDC
1.00093
0.00%
SOL
75.36
-0.27%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ HOSICOOLD على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج HOSICOOLD/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر HOSICOOLD ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر HOSICOOLD هذا العام؟
قد يرتفع سعر HOSICOOLD هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر HOSICOOLD (HOSICOOLD) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:25:42 (UTC+8)
تحديثات HOSICOOLD (HOSICOOLD) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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