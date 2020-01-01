توكنوميكس World of Dypians (WOD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول World of Dypians (WOD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات World of Dypians (WOD) World of Dypians هي لعبة MMORPG ثورية متاحة على Epic Games، تدور أحداثها في عالم افتراضي متصل، وتتميز بالذكاء الاصطناعي المتقدم والرسومات المذهلة وطريقة اللعب الغامرة. إنها نظام بيئي ديناميكي للألعاب يدمج DeFi وNFTs والألعاب والذكاء الاصطناعي في تجربة غامرة واحدة. الموقع الرسمي: https://www.worldofdypians.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.google.com/document/d/1Bs2LteaZZDb9_4QK-e4-8KPSYA6oYfQ6/edit مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xb994882a1b9bd98A71Dd6ea5F61577c42848B0E8 اشتر WOD الآن!

توكنوميكس World of Dypians (WOD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار World of Dypians (WOD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.97M $ 14.97M $ 14.97M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 244.95M $ 244.95M $ 244.95M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 61.12M $ 61.12M $ 61.12M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.3123 $ 0.3123 $ 0.3123 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.04518352879657148 $ 0.04518352879657148 $ 0.04518352879657148 السعر الحالي: $ 0.06112 $ 0.06112 $ 0.06112 معرفة المزيد عن سعر World of Dypians (WOD)

توكنوميكس World of Dypians (WOD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس World of Dypians (WOD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WOD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WOD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WOD، استكشف السعر المباشر لتوكن WOD!

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