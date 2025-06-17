شعار Coupon Assets

Coupon Assets السعر(CA1)

USD

مخطط أسعار Coupon Assets (CA1) المباشر

$0.4319
$0.4319$0.4319
+0.30%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول CA1

السعر الحالي لـ Coupon Assets (CA1) اليوم هو 0.4334 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 4.19M USD. يتم تحديث سعر من CA1 إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Coupon Assets:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 79.11K USD
- تغير سعر Coupon Assets خلال اليوم هو +0.30%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 9.67M USD

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CA1 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CA1.

CA1 أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Coupon Assets لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.001292+0.30%
30 يوم$ -0.0871-16.74%
60 يوم$ -0.4022-48.14%
90 يوم$ -0.1863-30.07%
تغير سعر Coupon Assets اليوم

سجل اليوم CA1 تغيرًا $ +0.001292 (+0.30%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Coupon Assets لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0871 (-16.74%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Coupon Assets لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CA1 تغييرًا في $ -0.4022 (-48.14%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Coupon Assets لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.1863 (-30.07%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

CA1 معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Coupon Assets: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.4225
$ 0.4225$ 0.4225

$ 0.4959
$ 0.4959$ 0.4959

$ 1.735
$ 1.735$ 1.735

+0.62%

+0.30%

-16.96%

CA1 معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 4.19M
$ 4.19M$ 4.19M

$ 79.11K
$ 79.11K$ 79.11K

9.67M
9.67M 9.67M

ما هو Coupon Assets ( CA1 )

Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

متوفر Coupon Assets على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Coupon Assets الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين CA1لترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Coupon Assets على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Coupon Assets سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Coupon Assets

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Coupon Assets، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ CA1؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارCoupon Assets.

سجل أسعار Coupon Assets

يوفر تتبع مسار سعر CA1 معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ CA1. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Coupon Assets.

توكنوميكس Coupon Assets (CA1)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Coupon Assets (CA1) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CA1 والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Coupon Assets ( CA1 )

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عملة CA1 إلى العملات المحلية

1 CA1 إلى VND
11,404.921
1 CA1 إلى AUD
A$0.667436
1 CA1 إلى GBP
0.320716
1 CA1 إلى EUR
0.377058
1 CA1 إلى USD
$0.4334
1 CA1 إلى MYR
RM1.837616
1 CA1 إلى TRY
17.127968
1 CA1 إلى JPY
¥62.97302
1 CA1 إلى RUB
34.017566
1 CA1 إلى INR
37.480432
1 CA1 إلى IDR
Rp7,104.916896
1 CA1 إلى KRW
596.146034
1 CA1 إلى PHP
24.608452
1 CA1 إلى EGP
￡E.21.73501
1 CA1 إلى BRL
R$2.379366
1 CA1 إلى CAD
C$0.589424
1 CA1 إلى BDT
52.978816
1 CA1 إلى NGN
668.82288
1 CA1 إلى UAH
17.999102
1 CA1 إلى VES
Bs44.2068
1 CA1 إلى PKR
Rs122.773552
1 CA1 إلى KZT
224.791578
1 CA1 إلى THB
฿14.133174
1 CA1 إلى TWD
NT$12.815638
1 CA1 إلى AED
د.إ1.590578
1 CA1 إلى CHF
Fr0.351054
1 CA1 إلى HKD
HK$3.397856
1 CA1 إلى MAD
.د.م3.948274
1 CA1 إلى MXN
$8.230266

Coupon Assets المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Coupon Assets، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Coupon Assets الرسمي
مستكشف الكتل

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المبلغ

CA1
CA1
USD
USD

1 CA1 = 0.4334 USD

تداول

USDTCA1
$0.4334
$0.4334$0.4334
-12.31%

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