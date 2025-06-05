ما هو Boopa ( BOOPA )

أطلق السيد بيترز عملة Boopa بهدف مكافأة المجتمع عبر عمليات الإيردروب. وهي أول عملة مشفرة مستوحاة من الكلاب تُطرح على منصة boop.fun. تدور قصة هذه العملة حول مشروع مجتمعي، ويأمل المُصدر في توزيع التوكن على أعضاء المجتمع عبر عمليات الإيردروب.

متوفر Boopa على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Boopa الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



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توقع سعر Boopa

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Boopa، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ BOOPA؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارBoopa.

سجل أسعار Boopa

يوفر تتبع مسار سعر BOOPA معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ BOOPA. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Boopa.

كيفية شراء Boopa ( BOOPA )

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عملة BOOPA إلى العملات المحلية

1 BOOPA إلى VND ₫ 18.404711 1 BOOPA إلى AUD A$ 0.001070082 1 BOOPA إلى GBP ￡ 0.000510562 1 BOOPA إلى EUR € 0.000608478 1 BOOPA إلى USD $ 0.0006994 1 BOOPA إلى MYR RM 0.002958462 1 BOOPA إلى TRY ₺ 0.027500408 1 BOOPA إلى JPY ¥ 0.099895302 1 BOOPA إلى RUB ₽ 0.055420456 1 BOOPA إلى INR ₹ 0.060050484 1 BOOPA إلى IDR Rp 11.465571936 1 BOOPA إلى KRW ₩ 0.94898089 1 BOOPA إلى PHP ₱ 0.038907622 1 BOOPA إلى EGP ￡E. 0.034732204 1 BOOPA إلى BRL R$ 0.003937622 1 BOOPA إلى CAD C$ 0.000951184 1 BOOPA إلى BDT ৳ 0.085424716 1 BOOPA إلى NGN ₦ 1.104891138 1 BOOPA إلى UAH ₴ 0.028976142 1 BOOPA إلى VES Bs 0.0678418 1 BOOPA إلى PKR Rs 0.1972308 1 BOOPA إلى KZT ₸ 0.35683388 1 BOOPA إلى THB ฿ 0.022744488 1 BOOPA إلى TWD NT$ 0.020926048 1 BOOPA إلى AED د.إ 0.002566798 1 BOOPA إلى CHF Fr 0.000566514 1 BOOPA إلى HKD HK$ 0.005483296 1 BOOPA إلى MAD .د.م 0.006427486 1 BOOPA إلى MXN $ 0.013421486

Boopa المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Boopa، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

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