سعر AIX اليوم

السعر المباشر لمشروع AIX (AIXTOLD) اليوم هو --، مع تغير بنسبة 0,00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AIXTOLD الحالي إلى USD هو -- لكل AIXTOLD.

يحتل AIX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- AIXTOLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AIXTOLD بين -- (أدنى) و-- (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك AIXTOLD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-- خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق AIX (AIXTOLD)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض ---- --

القيمة السوقية الحالية لـ AIX هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AIXTOLD يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.