آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:02:02 (UTC+8)

معلومات سعر 401K (401K) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00003764
$ 0.00003764$ 0.00003764
24 ساعة منخفض
$ 0.00004345
$ 0.00004345$ 0.00004345
24 ساعة مرتفع

$ 0.00003764
$ 0.00003764$ 0.00003764

$ 0.00004345
$ 0.00004345$ 0.00004345

$ 0.00474828
$ 0.00474828$ 0.00474828

$ 0.0000298
$ 0.0000298$ 0.0000298

+0.71%

-2.98%

+17.03%

+17.03%

سعر 401K (401K) في الوقت الحقيقي هو $0.00003842. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول 401K بين أدنى سعر $ 0.00003764 وأعلى سعر $ 0.00004345، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ401K على الإطلاق هو $ 0.00474828، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0000298.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير 401K +0.71% على مدار الساعة الماضية، -2.98% على مدار 24 ساعة، و +17.03% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق 401K (401K)

$ 36.82K
$ 36.82K$ 36.82K

--
----

$ 36.82K
$ 36.82K$ 36.82K

958.23M
958.23M 958.23M

958,229,939.3085893
958,229,939.3085893 958,229,939.3085893

القيمة السوقية الحالية لـ 401K هي $ 36.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 401K يبلغ 958.23M، مع إجمالي عرض 958229939.3085893. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.82K.

سجل سعر 401K (401K) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 401K مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 401K مقابل USD هو $ -0.0000081204 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 401K مقابل USD هو $ -0.0000270042 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 401K مقابل USD هو $ -0.0006160633114354725 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.98%
30 يوم$ -0.0000081204-21.13%
60 يوم$ -0.0000270042-70.28%
90 يوم$ -0.0006160633114354725-94.12%

ما هو 401K ( 401K )

401k rewards well hung holders with a rotating basket of on-chain stocks

Rewards are based on volume. Which means that:

Price goes up? More stocks

Price goes down? More stocks

There is a tax on each transaction that is used for generating rewards

Rewards are split up amongst holders with 50k or more tokens

CA: ACyP5VHmSYhixsHwFXh8BTqypPGBTjHGcJZjYdBvPKaE

Buyer beware:

At the end of the day, this is still a memecoin. It is not a security or an investment contract

Does buying this guarantee you will make money? Absolutely not

Does buying it mean you’re a well hung chad? 100% yes

المصدر 401K (401K)

الموقع الرسمي

توقعات سعر 401K (USD)

كم ستكون قيمة 401K (401K) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك 401K (401K) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة 401K.

تحقق الآن من توقعات سعر 401K!

عملة 401K إلى العملات المحلية

توكنوميكس 401K (401K)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس 401K (401K) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس 401K والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول 401K (401K)

كم يساوي 401K (401K) اليوم؟
سعر 401K المباشر في USD هو USD 0.00003842، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر 401K إلى USD الحالي؟
سعر 401K إلى USD الحالي هو $ 0.00003842. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ 401K ؟
القيمة السوقية لعملة 401K هي $ 36.82K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن 401K؟
العرض المتداول لتوكن 401K هو 958.23M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ 401K؟
حقق 401K سعرًا قياسيًا قدره 0.00474828 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ 401K؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.0000298 401K.
ما هو حجم تداول 401K؟
حجم تداول 401K المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع 401K هذا العام؟
قد يرتفع 401K هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر 401K لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:02:02 (UTC+8)

