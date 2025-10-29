معلومات سعر 401K (401K) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00003764 $ 0.00003764 $ 0.00003764 24 ساعة منخفض $ 0.00004345 $ 0.00004345 $ 0.00004345 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00003764$ 0.00003764 $ 0.00003764 24 ساعة مرتفع $ 0.00004345$ 0.00004345 $ 0.00004345 عالية طوال الوقت $ 0.00474828$ 0.00474828 $ 0.00474828 أدنى سعر $ 0.0000298$ 0.0000298 $ 0.0000298 تغير السعر (1 ساعة) +0.71% تغير السعر (1يوم) -2.98% تغير السعر (7 أيام) +17.03% تغير السعر (7 أيام) +17.03%

سعر 401K (401K) في الوقت الحقيقي هو $0.00003842. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول 401K بين أدنى سعر $ 0.00003764 وأعلى سعر $ 0.00004345، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ401K على الإطلاق هو $ 0.00474828، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0000298.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير 401K +0.71% على مدار الساعة الماضية، -2.98% على مدار 24 ساعة، و +17.03% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق 401K (401K)

القيمة السوقية $ 36.82K$ 36.82K $ 36.82K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 36.82K$ 36.82K $ 36.82K إمداد دورة التداول 958.23M 958.23M 958.23M إجمالي العرض 958,229,939.3085893 958,229,939.3085893 958,229,939.3085893

القيمة السوقية الحالية لـ 401K هي $ 36.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 401K يبلغ 958.23M، مع إجمالي عرض 958229939.3085893. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.82K.