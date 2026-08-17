سعر 143 اليوم

السعر المباشر لمشروع 143 (143) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.42% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 143 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 143.

يحتل 143 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 28,340، مع عرض متداول قدره 986.20M 143. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 143 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 143 بمقدار -0.36% خلال الساعة الماضية و-16.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق 143 (143)

القيمة السوقية $ 28.34K$ 28.34K $ 28.34K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.34K$ 28.34K $ 28.34K إمداد دورة التداول 986.20M 986.20M 986.20M إجمالي العرض 986,199,300.0 986,199,300.0 986,199,300.0

القيمة السوقية الحالية لـ 143 هي $ 28.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 143 يبلغ 986.20M، مع إجمالي عرض 986199300.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.34K.