سعر 01 اليوم

السعر المباشر لمشروع 01 (01) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 01 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 01.

يحتل 01 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 48,044، مع عرض متداول قدره 450.00M 01. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 01 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 01 بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.00.

معلومات سوق 01 (01)

القيمة السوقية $ 48.04K$ 48.04K $ 48.04K الحجم (24 ساعة) $ 3.00$ 3.00 $ 3.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 106.77K$ 106.77K $ 106.77K إمداد دورة التداول 450.00M 450.00M 450.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ 01 هي $ 48.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.00. العرض المتداول لـ 01 يبلغ 450.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 106.77K.