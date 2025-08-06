الهامش هو أساس تداول العقود الآجلة، فهو يحدد حجم مركزك، ومدى تعرضك للمخاطر، ومتى تُصفى هذه المراكز. فهم آلية عمل الهامش وأسباب تغيره أمرٌ أساسي لنجاح تداول العقود الآجلة. 1. ما هو الهامش؟ الهامش هو االهامش هو أساس تداول العقود الآجلة، فهو يحدد حجم مركزك، ومدى تعرضك للمخاطر، ومتى تُصفى هذه المراكز. فهم آلية عمل الهامش وأسباب تغيره أمرٌ أساسي لنجاح تداول العقود الآجلة. 1. ما هو الهامش؟ الهامش هو ا
لماذا ينخفض الهامش المخصص للصفقة؟

الهامش هو أساس تداول العقود الآجلة، فهو يحدد حجم مركزك، ومدى تعرضك للمخاطر، ومتى تُصفى هذه المراكز. فهم آلية عمل الهامش وأسباب تغيره أمرٌ أساسي لنجاح تداول العقود الآجلة.

1. ما هو الهامش؟


الهامش هو الضمان اللازم لفتح صفقة تداول آجل والاحتفاظ به. بدلاً من دفع كامل قيمة العقد، يمكن للمستخدمين إيداع نسبة مئوية بناءً على نسبة الرافعة المالية. هذا يُمكّن التداول بالرافعة المالية، حيث تُضخّم الأرباح والخسائر.
يدعم MEXC وضعين للهامش: الهامش المعزول والهامش المتبادل.

1.1 الهامش المعزول


في وضع الهامش المنعزل، يعمل كل صفقة كوحدة تداول مستقلة تمامًا برصيد هامش خاص به، مما يضمن حصر الأرباح والخسائر من أي صفقة ضمن الهامش المقابل وعدم امتدادها لتؤثر على الصفاقت الأخرى. عند تصفية أي صفقة ، تقتصر الخسائر تمامًا على الهامش المخصص له، بينما تظل الصفقات الأخرى وأموال الحساب محمية تمامًا.

يوفر هذا النهج المجزأ تحكمًا أفضل في المخاطر، مما يجعله مثاليًا للمبتدئين أو المتداولين الذين يتبعون استراتيجيات متعددة. على سبيل المثال، إذا كنت تحتفظ بمركزي BTCUSDT وETHUSDT، وتم تصفية مركز BTC الخاص بك، فسيستمر مركز ETH الخاص بك في العمل بشكل طبيعي دون أي تأثير على هامشه. يتيح هذا للمتداولين إدارة المخاطر بدقة أكبر لكل أصل على حدة.

1.2 الهامش المتبادل


في وضع الهامش المتبادل، تُوزّع جميع الأموال المتاحة في حساب العقود الآجلة كهامش على جميع الصفقات. وبينما يسمح هذا النهج برافعة مالية أعلى، فإنه يعني أيضًا أن الخسائر الكبيرة في صفقة واحدة قد تؤثر على رصيد حسابك بالكامل، وربما تؤثر على صفقات أخرى. يسمح MEXC للمستخدمين بالتبديل من الهامش المعزول إلى الهامش المتبادل للصفقات الحالية، ولكن ليس العكس.

يُعدّ الهامش المتبادل مناسبًا للمتداولين الأكثر خبرةً ممن لديهم رغبةٌ أكبر في المخاطرة ويرغبون في تعظيم استخدام الأموال المتاحة. إذا كنتَ واثقًا من نظرتك للسوق، فإنّ الهامش المتقاطع يُحسّن رافعتك المالية ويزيد أرباحك خلال التحركات الإيجابية، ولكنه في الوقت نفسه يزيد من المخاطر.

2. سبعة أسباب شائعة وراء انكماش الهامش


أثناء تداول العقود الآجلة، قد تؤدي عدة عوامل إلى انخفاض هامش صفقتك. إليك الأسباب السبعة الأكثر شيوعًا:

2.1 فتح صفقات جديدة


عند فتح صفقة جديدة بعقد آجل، يجب عليك تخصيص مبلغ محدد من الهامش كضمان للصفقة. يُخصم هذا الهامش من رصيدك المتاح ويُقفل لضمان توفر أموال كافية لتغطية الخسائر المحتملة. بمجرد إغلاق الصفقة أو الوصول إلى حد إيقاف الخسارة، يُعاد الهامش المقفل إلى رصيدك المتاح.

مثال
تفتح صفقة BTCUSDT بقيمة 10,000 دولار أمريكي، وتتطلب هامشًا قدره 10%. يُخصم هذا الهامش من رصيدك المتاح ويُحفظ كضمان طوال مدة الصفقة. عند إغلاق الصفقة أو تفعيل طلب إيقاف الخسارة، يُعاد هذا الهامش تلقائيًا إلى رصيدك المتاح.

2.2 الخسائر غير المحققة


تداول العقود الآجلة حساسٌ للغاية لتقلبات السوق. إذا خالفت تحركات الأسعار اتجاه صفقتك، فستتكبد خسائر تُقلل تلقائيًا هامشك المتاح.

مثال

إذا فتحتَ صفقة طويلة على BTCUSDT، لكن سعر BTC انخفض باستمرار، فإن مركزك يفقد قيمته، وينخفض رصيد هامشك بنفس النسبة. نظرًا لتقلبات السوق غير المتوقعة، ينبغي على المتداولين مراقبة ديناميكيات السوق بنشاط وتطبيق استراتيجيات وقف الخسارة وجني الأرباح المناسبة لإدارة المخاطر. راجع "تحديد مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة لتداول العقود الآجلة" لمزيد من المعلومات.

2.3 رسوم التداول


رسوم التداول في MEXC، والتي تعد من بين الأدنى في السوق، يتم خصمها تلقائيًا من الهامش المتاح لديك في كل مرة تنفذ فيها صفقة.

2.4 تسوية رسوم التمويل


تُخصم رسوم التمويل من رصيد الهامش المتاح. عندما لا يتوفر لدى المستخدمين هامش كافٍ، تُخصم رسوم التمويل من هامش الصفقة، مما يؤدي إلى اقتراب سعر التصفية تدريجيًا من سعر السوق الحالي وزيادة مخاطر التصفية بشكل كبير.

مثال

يمتلك المتداول (أ) صفقة على BTCUSDT، لكن هامشه المتاح لا يكفي لتغطية رسوم التمويل الحالية. يقوم النظام تلقائيًا بخصم الرسوم من هامش صفقة المستخدم، مما يُقلص هامش الأمان ويرفع سعر التصفية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر التصفية.

2.5 التصفية


يتم تفعيل التصفية عندما تُخفّض تقلبات السوق الشديدة هامش ربح المتداول إلى ما دون الحد الأدنى المطلوب لإبقاء الصفقات مفتوحة. عند حدوث التصفية، ستتكبد هوامش المستخدمين خسائر.
مثال

إذا كان لدى المتداول هامش صفقة بقيمة 1000 دولار، ولكن انخفاضًا كبيرًا في السوق يقلل هذا الهامش إلى 500 دولار - أقل من متطلبات هامش الصيانة في البورصة - يقوم النظام بإغلاق الصفقة قسرًا، مما يؤدي إلى خسارة جزئية أو كلية للهامش بالنسبة للمتداول.

2.6 تحويلات الأموال


يؤدي تحويل الأموال من حساب العقود الآجلة إلى حسابات أخرى إلى تقليل رصيد العقود الآجلة المتاح، مما قد يؤثر على هوامش الصفقات الحالية.

مثال

عندما يقوم المتداول بنقل 500 دولار من حساب العقود الآجلة إلى حساب السعر الفوري، ينخفض هامش العقود الآجلة المتاح بمقدار 500 دولار، مما قد يؤثر على قدرة المتداول على الحفاظ على الصفقات الحالية.

2.7 انتهاء صلاحية البونص


عند استخدام بونص العقود الآجلة في حسابك كهامش، فإن انتهاء صلاحيتها سيؤدي إلى تقليل إجمالي الهامش المتاح لديك.

مثال

يحصل المتداول على بونص عقود آجلة بقيمة 50 دولارًا أمريكيًا تُعدّ بمثابة هامش إضافي. بمجرد انتهاء صلاحية المكافأة، تُخصم الـ 50 دولارًا أمريكيًا تلقائيًا من رصيد الهامش، مما يُقلل هامش الصفقة.

3. كيفية تجنب استنزاف الهامش


هناك عدة عوامل تؤدي عادةً إلى استنزاف الهامش: تقلبات السوق، والرافعة المالية المفرطة، وتفويت طلبات إيقاف الخسارة، وضعف إدارة المخاطر. إليك بعض النصائح لتقليل المخاطر:

استخدم طلبات إيقاف الخسارة: حدد دائمًا أمر إيقاف الخسارة للخروج مبكرًا في حال تحركات السوق غير المواتية.
تحكم في الرافعة المالية: اختر مستوى رافعة مالية يتناسب مع قدرتك على تحمل المخاطر. ارتفاع الرافعة المالية يعني مخاطرة أعلى.
راقب وجدد الهامش: راقب معدل هامش الصيانة وأضف هامشًا قبل الوصول إلى مستويات التحذير.
اختر الوضع المنعزل: يحد وضع الهامش المنعزل من خسائرك في صفقة واحد ويحمي أصولك الأخرى.

قراءات مُوصى بها:

لماذا تختار عقود MEXC الآجلة؟ اكتشف المزايا الفريدة لتداول العقود الآجلة على MEXC، وتعلم كيف تبقى رائدًا في سوق المشتقات.
كيف تشارك في M-Day؟تعرّف على خطوات واستراتيجيات الانضمام إلى أحداث M-Day، ولا تفوّت فرصة الحصول على إيردروب يومي من مكافآت بونص عقود آجلة بقيمة أكبر من 70,000 USDT.
دليل تداول العقود الآجلة (إصدار التطبيق): احصل على دليل خطوة بخطوة حول كيفية تداول العقود الآجلة على تطبيق MEXC للجوال وابدأ التداول بثقة.

إخلاء مسؤولية: لا تُقدم هذه المعلومات نصائح استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو استشارية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُشكل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

