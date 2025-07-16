ما هي Schiff Pitchforks؟

إن Schiff Pitchfork هي أداة تحليل فني شائعة، مشتقة من شوكة أندروز، والمعروفة أيضًا باسم الشوكة القياسية. كان أندروز إحصائيًا وخبيرًا في التداول، وكان شيف تلميذه. وعلى غرار شوكة أندروز، تُعد شوكة شيف أداةً أساسيةً لرسم قنوات الأسعار، تُستخدم لتحديد الاتجاهات متوسطة وطويلة الأجل، ومستويات الدعم والمقاومة، والاختراقات، وانعكاسات اتجاهات السوق.





تُحقق مؤشرات شيف بيتشفوركس أداءً جيدًا في اتجاهات صعودية وهبوطية محددة بوضوح، ولكن يصعب استخدامها في التداول الجانبي. وبينما تتفوق هذه المؤشرات في تحديد الاتجاهات طويلة الأجل، فإنها تُناسب التداول على المدى المتوسط والطويل بشكل أفضل، مع أن بعض المتداولين يستخدمونها أيضًا للتداول اليومي.









على غرار مذراة أندروز، تتكون مذراة شيف من ثلاثة خطوط اتجاه: خط الوسط (خط الاتجاه) وخطان إضافيان أعلى وأسفل خط الوسط. يكمن الفرق في نقطة بداية خط الوسط في مذراة شيف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحتوي مذراة شيف على خطوط إضافية، توضع عند انحراف معياري معين عن خط الوسط.





لرسم مذراة شيف (كما هو الحال مع مذراة شيف التقليدية)، عليك أولاً تحديد اتجاه ورسم خط اتجاه بين نقطتي نهاية الاتجاه. في حالة الاتجاه الصاعد، يمكنك استخدام نقاط منخفضة متجاورة لرسم خط الاتجاه الصاعد. أما في حالة الاتجاه الهابط، فيمكنك استخدام نقاط مرتفعة متجاورة لرسم خط الاتجاه الهابط. توضع النقطة الثالثة أعلى أو أسفل النقطة الثانية، حسب طبيعة الاتجاه. (عادةً، توضع النقطة الثالثة أعلى للاتجاهات الصاعدة وأسفل للاتجاهات الهابطة). تجدر الإشارة إلى أن مذراة شيف تتضمن خطين إضافيين افتراضيًا.





تُنشئ شوكات شيف قناةً لاتجاه السعر. طالما بقي السعر داخل قناة شوكة شيف، يُعتبر الاتجاه سليمًا. إذا اخترق السعر قناة شوكة شيف، فهذا يُشير إلى ضعف الاتجاه أو انعكاسه.









① انتقل إلى صفحة التداول الفوري واختر إصدار TradingView من مخطط K-line. (ملاحظة: هذا ينطبق أيضًا على صفحة تداول العقود الآجلة.)









② على شريط الأدوات الموجود على اليسار، انقر فوق الزر [بيتش فورك]، ثم حدد [بيتش فورك].









③ حدد الاتجاه. في المثال أدناه، يُظهر اتجاه بيتكوين الحالي اتجاهًا صاعدًا. اختر النقاط المنخفضة المجاورة كنقاط نهاية للاتجاه، ثم ضع النقطة الثالثة فوق النقطة الثانية للرسم.









④ إذا كنت تريد حذف الرسم، انقر فوق خط Schiff Pitchfork على الرسم البياني، ثم انقر فوق زر الحذف.









في الوقت الحالي، لا يمكن سحب Schiff Pitchforks على تطبيق MEXC.



