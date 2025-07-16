ما هو مخطط Ichimoku Cloud؟

مخطط سحابة إيشيموكو هو أسلوب تحليل فني يجمع مؤشرات فنية متعددة في مخطط واحد. يُظهر هذا المخطط مناطق الدعم والمقاومة المحتملة، واتجاهات السوق، ويُوفر تحليلًا واضحًا لسلوك الأسعار، مما يُساعد المتداولين على إيجاد أفضل نقاط الدخول والخروج.





اقترح الصحفي الياباني غويتشي هوسودا مخطط سحابة إيشيموكو في ثلاثينيات القرن الماضي. وبعد سنوات من البحث والتطوير في هذه التقنية التحليلية، نُشرت علنًا في ستينيات القرن الماضي، لتصبح مؤشرًا معروفًا يُستخدم على نطاق واسع في التحليل الفني اليوم.





في تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC، طُرح مؤشر تحليل سحابة إيشيموكو. يُمكنك إضافة هذا المؤشر إلى مخطط K-Line الأساسي واستخدامه لدعم تداولك اليومي للعقود الآجلة.









تتكون سحابة إيشيموكو من خمسة أجزاء: خط التحويل، وخط الأساس، والامتداد المتأخر، والامتداد الرئيسي أ، والامتداد الرئيسي ب.





1.1 خط التحويل: هو خط متوسط متحرك لـ 9 أيام. طريقة الحساب: خط التحويل = (أعلى قمة في 9 أيام + أدنى قاع في 9 أيام) / 2. يُمثل بالخط الأزرق في الرسم البياني أدناه.





1.2 خط الأساس (كيجون-سين): هذا خط متوسط متحرك لـ 26 يومًا. طريقة الحساب: خط الأساس = (أعلى قمة في 26 يومًا + أدنى قاع في 26 يومًا) / 2. يُمثل بالخط البني في الرسم البياني أدناه.





1.3 المدى المتأخر (تشيكو): يُظهر المدى المتأخر سعر إغلاق اليوم الحالي مُقارنةً بمتوسط الـ 26 يومًا الماضية، ويُمثل بالخط الأخضر الداكن في الرسم البياني أدناه.





1.4 المدى الرائد أ (سينكو أ): يتنبأ هذا بالاتجاه المستقبلي خلال الـ 26 يومًا القادمة من خلال المتوسط المتحرك لخط التحويل والخط الأساسي. طريقة الحساب: المدى القيادي أ = (خط التحويل + خط الأساس) / 2. يُمثل بالخط الأخضر الفاتح في الرسم البياني أدناه.





1.5 المدى القيادي ب (سينكو سبان ب): يتنبأ هذا بالاتجاه المستقبلي خلال الـ 26 يومًا القادمة من خلال المتوسط المتحرك لـ 52 يومًا. طريقة الحساب: المدى القيادي ب = (أعلى قمة في 52 يومًا + أدنى قاع في 52 يومًا) / 2. يُمثل بالخط الوردي في الرسم البياني أدناه.





1.6 السحابة: المنطقة بين المدى القيادي أ والنطاق القيادي ب.

















كما هو موضح في الرسم البياني، تمتد السحابة على آخر 26 فترة من مخطط K-Line.





عندما يكون المدى القيادي أ أعلى من المدى القيادي ب، مما يُشكل سحابة خضراء، فهذا يُشير إلى اتجاه صاعد. على العكس من ذلك، يشير تشكيل السحابة الحمراء إلى اتجاه هبوطي. يشير الانتقال من سحابة حمراء إلى سحابة خضراء إلى اتجاه صعودي، بينما يشير الانتقال من سحابة خضراء إلى سحابة حمراء إلى اتجاه هبوطي.





عندما يكون سعر السوق فوق السحابة، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي، وعندما يكون أسفلها، فإنه يشير إلى اتجاه هبوطي.









خلال الاتجاه الصعودي، تظهر إشارة شراء عندما يتجاوز سعر التوكن خط الأساس أثناء وجوده فوق السحابة. وعلى العكس من ذلك، في الاتجاه الهبوطي، يتم تفعيل إشارة بيع عندما يتجاوز سعر التوكن خط الأساس أثناء وجوده أسفل السحابة.





وبالمثل، في الاتجاه الصعودي، يتم توليد إشارة شراء عندما يتجاوز خط التحويل خط الأساس مع بقاء السعر فوق السحابة. وعلى العكس من ذلك، خلال الاتجاه الهبوطي، يتم تفعيل إشارة بيع عندما يتجاوز خط التحويل خط الأساس مع بقاء السعر أسفل السحابة.









يشكل نطاقا سينكو أ وسينكو ب على جانبي السحابة مستويات مقاومة ودعم في تقلبات أسعار التوكنات، مما يوفر للمتداولين، بشكل حاسم، مناطق دعم/مقاومة متوقعة للأيام الـ 26 القادمة. كلما اتسع نطاق السحابة على الرسم البياني، قلّ احتمال انعكاس الاتجاه.









حاليًا، يمكنك فتح سحابة إيشيموكو واستخدامها على إصدار الموقع الإلكتروني، ولكنها غير مدعومة حاليًا على إصدار التطبيق.









افتح الموقع الرسمي لبورصة MEXC وسجّل الدخول. اختر [عقود USDT-M الدائمة] ضمن [العقود الآجلة] للوصول إلى صفحة تداول العقود الآجلة. (ملاحظة: العملية مطابقة تمامًا لعقود Coin-M الآجلة الدائمة.)





في صفحة تداول العقود الآجلة، انقر على زر المؤشرات، ثم حدد [سحابة إيشيموكو]، ثم انقر على [تأكيد] لفتح مؤشر بيانات سحابة إيشيموكو.













بعد فتح سحابة إيشيموكو، ستظهر لك البيانات ذات الصلة المضمنة في المؤشر أعلى مخطط K-Line. تعرض هذه البيانات المعلومات المتعلقة بالموضع الحالي لمؤشرك، بالإضافة إلى لون مقطع الخط المقابل على المخطط.





انقر على زر [X] لإغلاق سحابة إيشيموكو









انقر على زر الإعدادات لتعديل بيانات المعلمات الأساسية لسحابة إيشيموكو. كما تدعم تخصيص نمط الخط، بما في ذلك لونه وسمكه، وغيرها، ليتناسب بشكل أفضل مع تفضيلاتك الشخصية.









تتيح لنا سحابة إيشيموكو فرصةً لفهم اتجاهات السوق. يمكنك دمجه مع مؤشرات أخرى لتطوير استراتيجية تداول خاصة بك. بما أنه لا يوجد مؤشر خالٍ من الأخطاء،يمكنك تحسين تحليلك للسوق باستخدام مجموعة من المؤشرات المختلفة. كما يُنصح في تداول العقود الآجلة بوضع طلبات إيقاف الخسارة عند فتح الصفقات لتجنب الخسائر المفرطة الناتجة عن أخطاء الاستراتيجية.



