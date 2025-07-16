ما هو مؤشر بارابوليك سار؟

مؤشر بارابوليك سار (SAR) (التوقف والانعكاس) هو أداة تحليل فني شائعة الاستخدام، مصممة لتحديد اتجاه الأسعار وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة. يرسم هذا المؤشر سلسلة من النقاط الصغيرة على مخطط الأسعار - موضومؤشر بارابوليك سار (SAR) (التوقف والانعكاس) هو أداة تحليل فني شائعة الاستخدام، مصممة لتحديد اتجاه الأسعار وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة. يرسم هذا المؤشر سلسلة من النقاط الصغيرة على مخطط الأسعار - موضو
مؤشر بارابوليك سار (SAR) (التوقف والانعكاس) هو أداة تحليل فني شائعة الاستخدام، مصممة لتحديد اتجاه الأسعار وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة. يرسم هذا المؤشر سلسلة من النقاط الصغيرة على مخطط الأسعار - موضوعة إما فوق أو تحت الشموع - لمساعدة المتداولين على تقييم اتجاه السوق وتحديد مستويات وقف الخسارة أو الأسعار المستهدفة. يُستخدم مؤشر بارابوليك سار عادةً في استراتيجيات تتبع الاتجاه، حيث يُمكّن المتداولين من الحفاظ على صفقاتهم خلال الاتجاهات، مع توفير إشارات فورية للخروج المحتمل عند انعكاس الاتجاه.

طُوّر مؤشر بارابوليك سار (Parabolic SAR) من قِبل المحلل الفني الشهير ج. ويلز وايلدر، وقُدّم في منشوره "مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية" الصادر عام 1978. كما قدّم هذا العمل الرائد العديد من المؤشرات الأساسية الأخرى، بما في ذلك مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومتوسط المدى الحقيقي (ATR)، ومؤشر الحركة الاتجاهية (DMI)، والتي لا تزال جميعها مستخدمة على نطاق واسع في استراتيجيات التداول الحديثة.


1. المبادئ الأساسية لمؤشر SAR Parabolic


تحديد الترند:

عندما تكون نقاط SAR أسفل السعر، فإن ذلك يشير إلى الترند صاعد، مما يخلق بيئة مناسبة لصفقات الشراء.
عندما تكون نقاط SAR أعلى السعر، فإن ذلك يشير إلى الترند هابط، مما قد يوفر فرصة لصفقات البيع.

إشارات وقف الخسارة والانقلاب:

عندما تقترب نقاط SAR من السعر أو يتم اختراقها، فقد يشير ذلك إلى انعكاس وشيك في الترند، مما يستدعي من المتداولين إعادة تقييم صفقاتهم وتعديل استراتيجياتهم وفقًا لذلك.

يُعرف Parabolic SAR بوضوحه وسهولة تفسيره، مما يجعله أداة قيمة لكل من المتداولين المبتدئين والمتمرسين. فبالإضافة إلى تقديم تصور واضح الترندات السوق، يوفر أيضًا إشارات مبكرة للانعكاسات، مما يمكّن المتداولين من تحسين استراتيجياتهم والتكيف بفعالية مع تغيرات السوق.

2. مزايا مؤشر SAR Parabolic


يُعد مؤشر Parabolic SAR أداة قيّمة لتحديد اتجاه السوق ومدته واحتمالية انعكاساته، مما يُمكّن المتداولين من تحسين نقاط الدخول والخروج. بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم المؤشر على نطاق واسع لوضع طلبات وقف الخسارة الديناميكية، مما يسمح للمتداولين بتعديل مستويات وقف الخسارة استجابةً لاتجاهات السوق. يُساعد هذا النهج، المعروف باسم وقف الخسارة المتحرك، على تحقيق الأرباح مع إدارة المخاطر بفعالية.

من أهم مزايا مؤشر Parabolic SAR قدرته على الحفاظ على المكاسب من خلال الإشارة إلى انعكاسات الترند. فمن خلال توفير تنبيهات خروج في الوقت المناسب، يمنع المؤشر المتداولين من الخروج من صفقاتهم قبل الأوان أو دخول السوق مبكرًا جدًا، مما يُعزز كفاءة التداول بشكل عام.

3. حدود مؤشر Parabolic SAR


على الرغم من فعالية مؤشر Parabolic SAR العالية في الأسواق ذات الاتجاهات القوية، إلا أنه يفقد دقته في الظروف المتذبذبة أو المتقلبة. خلال فترات استقرار السوق أو انخفاض التقلبات، قد يُنتج إشارات انعكاس خاطئة، مما قد يؤدي إلى تعديلات أو خسائر غير ضرورية في التداول.

تتطلب إعدادات حساسية المؤشر تعديلًا دقيقًا. تزيد الحساسية العالية من احتمالية ظهور إشارات خاطئة، مما قد يؤدي إلى إغلاق مبكر للصفقات أو جني أرباح. بالإضافة إلى ذلك، قد تُعزز الإشارات الصعودية الخاطئة الثقة المفرطة، مما يدفع المتداولين إلى دخول صفقات عند نقاط سعرية غير مواتية.

ومن عيوب مؤشر Parabolic SAR أيضًا أنه لا يأخذ في الاعتبار حجم التداول، مما يعني أنه لا يستطيع تقييم قوة الترند بشكل مباشر. على الرغم من أن المسافة الأكبر بين نقاط مؤشر Parabolic SAR قد تشير إلى تحركات سعرية قوية، إلا أن هذا لا يؤكد دائمًا استدامة الاتجاه. كأفضل ممارسة، يُنصح المتداولون بدمج مؤشر Parabolic SAR مع مؤشرات فنية أخرى لتحقيق تحليل أكثر شمولاً للسوق.

4. كيفية استخدام مؤشر Parabolic SAR على MEXC


لتطبيق مؤشر بارابوليك سار (Parabolic SAR) على بورصة MEXC، اتبع الخطوات التالية:
1) افتح صفحة تداول العقود الفورية أو الآجلة في بورصة MEXC.
2) انقر على زر المؤشرات (Fx) أعلى مخطط الشموع اليابانية.
3) انتقل إلى المؤشر الرئيسي، واختر مؤشر SAR. ملاحظة: انقر على قسم مؤشر SAR على الجانب الأيسر إذا لم يتم تحديث القائمة فورًا.
4) خصص معلمات البدء والزيادة والحد الأقصى حسب الحاجة.
5) انقر على تأكيد لتطبيق مؤشر Parabolic SAR على مخطط تداولك.

بمجرد التفعيل، ستظهر نقاط مؤشر Parabolic SAR أعلى أو أسفل تحركات الأسعار، مما يساعد المتداولين على تحديد تحولات الاتجاهات، وتحسين استراتيجيات التداول، وإدارة المخاطر بفعالية أكبر.


إخلاء مسؤولية: ينطوي تداول العملات المشفرة على مخاطر. لا تُقدم هذه المعلومات نصائح استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم تعلم MEXC معلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُشكل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. المنصة غير مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.


