ماذا عن: إتقان اتجاهات السوق باستخدام مؤشرات تداول العملات الكريبتو: دليل شامل





في تداول الكريبتو، يشير تحليل المؤشرات الفنية إلى طريقة كمية تستخدم صيغًا رياضية وإحصائية لتقييم اتجاهات السوق. من خلال معالجة بيانات الأسعار والحجم من خلال حسابات محددة، يوفر هذا التحليل للمستثمرين رؤىً بديهية لاتجاه السوق. تقدم MEXC مجموعة واسعة من أدوات التحليل الفني، بما في ذلك المؤشرات الكلاسيكية مثل المتوسط المتحرك (MA)، والمتوسط المتحرك الأسي (EMA)، وتقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD)، وأشرطة بولينجر (BOLL)، ومؤشر القوة النسبية (RSI).





المتوسط المتحرك (MA) هو مؤشر فني يعرض متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة بشكل خطي. يساعد هذا على تلطيف تقلبات الأسعار قصيرة الأجل، مما يجعل الاتجاهات الأساسية أكثر وضوحًا. هناك عدة أنواع من المتوسطات المتحركة، بما في ذلك المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، والمتوسط المتحرك الأسّي (EMA)، والمتوسط المتحرك الموزون (WMA).









مثال: باستخدام عملة البيتكوين (BTC) على الرسم البياني اليومي كمثال، يمثل الخط الأصفر المتوسط المتحرك MA5. في 5 أغسطس، انخفض سعر البيتكوين ولامس خط MA5، وسرعان ما وجد دعمًا، ثم ارتد بشكل حاد، مما يشير إلى ارتداد قصير الأجل عن المتوسط المتحرك.









يُعطي المتوسط المتحرك الأسّي (EMA) وزنًا أكبر لبيانات الأسعار الأحدث، مما يجعله أكثر استجابة لتغيرات الأسعار مقارنةً بالمتوسط المتحرك البسيط. يُستخدم المتوسط المتحرك الأسّي عادةً لالتقاط الاتجاهات قصيرة الأجل وتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة.









مثال: باستخدام عملة البيتكوين (BTC) على الرسم البياني اليومي كمثال، يمثل الخط الأصفر المتوسط المتحرك MA5، ويمثل الخط الأرجواني المتوسط المتحرك EMA10. غالبًا ما يستخدم المتداولون تقاطعات المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) كإشارات شراء أو بيع محتملة. على سبيل المثال، يمكن تحديد فرصة شراء في الساعة 8:00 صباحًا يوم 24 أغسطس، عند حدوث تقاطع صعودي.









يُعد تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) مؤشر زخم يُولّد إشارات من خلال حساب الفرق بين متوسطين متحركين ومراقبة تقاطعاتهما. ويُستخدم لتقييم قوة اتجاه السعر واحتمالية انعكاسه. يتكون MACD من ثلاثة مكونات: الخط السريع (DIF)، والخط البطيء (DEA)، والرسم البياني (أشرطة MACD)، الذي يتذبذب فوق أو تحت خط الأساس.









مثال: لنأخذ البيتكوين كمثال، يتضمن مؤشر MACD خطين: الخط السريع (الخط الأصفر في الرسم البياني) والخط البطيء (الخط البنفسجي). عندما يتقاطع الخط السريع مع الخط البطيء، يُعرف ذلك بـ"التقاطع الصعودي" أو "التقاطع الذهبي"، مما يُشير إلى اتجاه صعودي محتمل. وعلى العكس، عندما يتقاطع الخط السريع مع الخط البطيء، يُشكل "تقاطعًا هبوطيًا" أو "تقاطعًا مميتًا"، مما يُشير إلى اتجاه هبوطي محتمل.









تقيس نطاقات بولينجر (BOLL) تقلبات السوق وتُحدد حالات ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة. يتكون المؤشر من ثلاثة خطوط: النطاق العلوي (UP)، والنطاق الأوسط (MID)، والنطاق السفلي (DN).









مثال: وفقًا لاستراتيجية انعكاس متوسط نطاقات بولينجر، تميل الأسعار إلى التذبذب ضمن النطاق الذي تُشكله النطاقات العلوية والسفلية. وبينما قد تخترق الأسعار هذه النطاقات مؤقتًا، فإنها عادةً ما تعود إلى نطاقها مع مرور الوقت. لذلك، يُمكن تفسير الاختراق فوق أو تحت النطاقات كإشارة تداول. على سبيل المثال، في 8 أبريل، انخفض سعر البيتكوين (BTC) إلى ما دون النطاق السفلي، مما قد يُنظر إليه كإشارة شراء محتملة.









مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مذبذب زخم يقيس حجم التغيرات السعرية الأخيرة لتقييم حالات ذروة الشراء أو ذروة البيع. يُولد المؤشر قيمة تتراوح بين 0 و100 بحساب متوسط المكاسب والخسائر خلال فترة زمنية محددة.









مثال: يتذبذب مؤشر القوة النسبية (RSI) ضمن نطاق يتراوح بين 0 و100. تشير القيمة الأعلى إلى زخم صعودي قوي، بينما تشير القيمة الأدنى إلى سيطرة هبوطية. على سبيل المثال، في 11 نوفمبر 2024، تجاوز مؤشر القوة النسبية (RSI) للبيتكوين الحد الأعلى، مما يُشير إلى حالة ذروة الشراء، وهي فرصة محتملة للبيع على المكشوف.









2. مزايا وعيوب المؤشرات الفنية الشائعة

المؤشر الفني المزايا العيوب المتوسط المتحرك (MA) يُرشِّح تقلبات الأسعار قصيرة الأجل؛ ويُوفِّر مستويات دعم/مقاومة وإشارات انعكاس الاتجاه. يتأخر عن السعر؛ غير فعال في الأسواق الجانبية، وقد يُضلل بالقيم المتطرفة. المتوسط المتحرك الأسي (EMA) يستجيب بسرعة أكبر لتغيرات الأسعار؛ ويُوفِّر سلاسةً وقدرةً على التكيف أفضل. قد يكون شديد الحساسية، مما يؤدي إلى إشارات خاطئة؛ وقد يُولِّد إشارات انعكاس مبكرة غير موثوقة. MACD (تقارب وتباعد المتوسط المتحرك) قدرة قوية على تتبع الاتجاه؛ يُساعد التباعد بين السعر وMACD على تحديد متغيرات يعاني من تأخر في الأداء؛ ويميل إلى إعطاء إشارات خاطئة خلال الأسواق الجانبية/الموحدة. نطاقات بولينجر (BOLL) يعكس تقلبات السوق بفعالية ويوفر مستويات دعم/مقاومة؛ يساعد النطاق المتوسط في تقييم الاتجاه. مؤشر متأخر؛ قد يكون مضللاً خلال الاختراقات الكاذبة. مؤشر القوة النسبية (RSI) يشير بوضوح إلى حالات ذروة الشراء أو ذروة البيع ويقيس قوة الاتجاه. يميل إلى التشويش في الأسواق المتذبذبة؛ حساس للغاية للفترة الزمنية المحددة وقد يتطلب تعديلات.













باستخدام مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة (MA) وتقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD)، يمكن للمستثمرين تحديد الاتجاهات طويلة الأجل والتقلبات قصيرة الأجل في السوق بشكل أوضح. هذا يساعدهم على تحديد توقيت الدخول والخروج بشكل أكثر فعالية. على سبيل المثال، عندما يتقاطع المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل (EMA) مع المتوسط المتحرك الأسي طويل الأجل ليشكل "تقاطعًا ذهبيًا"، فقد يشير ذلك إلى بداية اتجاه صاعد، وفرصة شراء محتملة.









تُستخدم المؤشرات الفنية كنقاط مرجعية لمستويات الدعم والمقاومة، مما يُساعد المستثمرين على تحديد أهداف منطقية لوقف الخسارة وأخذ الأرباح. على سبيل المثال، يُمكن اعتبار النطاقين العلوي والسفلي لمؤشر نطاقات بولينجر (BOLL) مناطق مقاومة ودعم ديناميكية. عندما يلامس السعر النطاق العلوي، قد يفكر المستثمرون في بيع جزء من استثماراتهم أو كلها لتحقيق الأرباح؛ وعندما يلامس السعر النطاق السفلي، فقد تُتاح لهم فرصة الشراء بمستوى مخاطرة أقل.









توفر المؤشرات الفنية بيانات قابلة للقياس الكمي تُساعد على تجنب اتخاذ القرارات بناءً على العاطفة أو الحدس فقط. على سبيل المثال، يقيس مؤشر القوة النسبية (RSI) حالات ذروة الشراء وذروة البيع. عندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية 70، فهذا يشير إلى أن الأصل قد يكون في منطقة ذروة الشراء، وأن تصحيحًا وشيكًا للسعر. يتيح هذا للمستثمرين توخي الحذر وتجنب الانجراف وراء ارتفاعات الأسعار، مما يقلل من المخاطر في ظل الظروف المتقلبة.









سنشرح عملية الإعداد باستخدام واجهة تداول العقود الآجلة في MEXC. خطوات التداول الفوري هي نفسها تمامًا.





1) افتح الموقع الرسمي لـ MEXC وسجل الدخول إلى حسابك. ثم انقر على "العقود الآجلة" للدخول إلى صفحة تداول العقود الآجلة.

2) في أعلى مخطط الشموع، انقر على زر المؤشرات.

3) في لوحة المؤشرات، حدد خانات المؤشرات التي ترغب في إضافتها. على سبيل المثال، المتوسط المتحرك (MA)، كما هو موضح في الصورة أدناه.

4) انقر على تأكيد لإكمال إعداد المؤشر.

















تقدم MEXC مجموعة واسعة من المؤشرات الفنية، لكل منها خصائص فريدة تناسب سيناريوهات تداول مختلفة. عند استخدام هذه الأدوات، ينبغي على المستثمرين مراعاة دورات تداولهم الفردية، وقدرتهم على تحمل المخاطر، وظروف السوق الحالية لبناء استراتيجية تجمع بين المؤشرات بفعالية. ونظرًا لطبيعة سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة ومتغيرة باستمرار، من الضروري للمتداولين تحسين وتعديل مجموعات مؤشراتهم باستمرار من خلال الممارسة العملية. يمكن أن يساعد هذا النهج التكيفي في اكتشاف فرص تداول أفضل، وإدارة المخاطر بفعالية أكبر، وفي نهاية المطاف تحسين أداء التداول بشكل عام.





بالنسبة للمستثمرين، يُعد فهم كيفية استخدام هذه المؤشرات الفنية الأساسية على MEXC، إلى جانب نقاط قوتها وعيوبها، أمرًا بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مدروسة في تداول العملات المشفرة. ومن خلال إتقان كل من تطبيق وإعداد منصة هذه الأدوات، سيكون المستخدمون أكثر استعدادًا للتعامل مع تقلبات السوق بثقة وانضباط.





