كان ويليام جان أحد أعظم المتداولين الماليين في القرن العشرين، وأحد رواد التحليل الفني. واضع نظرية جان، التي تُعرف، إلى جانب نظرية داو لتشارلز داو ونظرية موجات إليوت لرالف إليوت، بأنها إحدى "النظريات اكان ويليام جان أحد أعظم المتداولين الماليين في القرن العشرين، وأحد رواد التحليل الفني. واضع نظرية جان، التي تُعرف، إلى جانب نظرية داو لتشارلز داو ونظرية موجات إليوت لرالف إليوت، بأنها إحدى "النظريات ا
تعلم/دليل المبتدئين/المؤشرات الفنية/ما هي مربعات جان؟

ما هي مربعات جان؟

7/16/2025MEXC
0m
#مؤشرات K-Line#التحليل الفني
Line Protocol
LINE$0.0000306-0.97%
MX Token
MX$2.1482-1.93%
SphereX
HERE$0.000043-63.86%

كان ويليام جان أحد أعظم المتداولين الماليين في القرن العشرين، وأحد رواد التحليل الفني. واضع نظرية جان، التي تُعرف، إلى جانب نظرية داو لتشارلز داو ونظرية موجات إليوت لرالف إليوت، بأنها إحدى "النظريات التقليدية الثلاث العظيمة" في التحليل الفني.

تشمل نظرية جان مربع جان، وزوايا جان، وعجلة جان، وصندوق جان، وغيرها. يعتمد مربع جان على عجلة جان، التي تُشكل أساس أنماط الأسعار والوقت. (ملاحظة: تُستخدم عجلة جان للتنبؤ بمستويات دعم ومقاومة السوق، بالإضافة إلى أوقات انعكاس الاتجاهات). عادةً، يُرسم مربع جان باستخدام أدنى أو أعلى مستويات تاريخية كنقاط بداية، وحساب التوقعات للتنبؤ بمستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن دمجه مع نظرية موجات إليوت، باستخدام نهاية نمط خماسي الموجات كنقطة بداية للرسم. عند استخدام مربع جان، من الضروري استخدام نسب مناسبة، بحيث تُقابل وحدة سعر واحدة وحدة زمنية واحدة.

يمكنك استخدام مربع جان على موقع MEXC من خلال الخطوات التالية:
① انتقل إلى صفحة التداول الفوري واختر إصدار TradingView من مخطط K-line. (ملاحظة: هذا ينطبق أيضًا على صفحة تداول العقود الآجلة.)


② On the toolbar on the left, click the [Fibonacci Retracement] button, and then select [Gann Square].


③ من أدنى نقطة لسعر MX في سبتمبر، اسحب للأمام لبدء الرسم.


④ Click on the Gann Square, click the options button, and then click [Settings]. Here, you can configure the style, coordinates, and visibility settings for the Gann Square.


يرجى ملاحظة أنه في الوقت الحالي، لا يتم دعم رسم مربع جان على تطبيق MEXC.

إخلاء مسؤولية: ينطوي تداول العملات المشفرة على مخاطر. لا تُقدم هذه المعلومات نصائح استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يقدم (تعلم MEXC) معلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُشكل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. المنصة غير مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

ماذا عن: إتقان اتجاهات السوق باستخدام مؤشرات تداول العملات الكريبتو: دليل شامل

ماذا عن: إتقان اتجاهات السوق باستخدام مؤشرات تداول العملات الكريبتو: دليل شامل

في تداول الكريبتو، يشير تحليل المؤشرات الفنية إلى طريقة كمية تستخدم صيغًا رياضية وإحصائية لتقييم اتجاهات السوق. من خلال معالجة بيانات الأسعار والحجم من خلال حسابات محددة، يوفر هذا التحليل للمستثمرين ر

ما هو مؤشر بارابوليك سار؟

ما هو مؤشر بارابوليك سار؟

مؤشر بارابوليك سار (SAR) (التوقف والانعكاس) هو أداة تحليل فني شائعة الاستخدام، مصممة لتحديد اتجاه الأسعار وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة. يرسم هذا المؤشر سلسلة من النقاط الصغيرة على مخطط الأسعار - موضو

ما هو مخطط Ichimoku Cloud؟

ما هو مخطط Ichimoku Cloud؟

مخطط سحابة إيشيموكو هو أسلوب تحليل فني يجمع مؤشرات فنية متعددة في مخطط واحد. يُظهر هذا المخطط مناطق الدعم والمقاومة المحتملة، واتجاهات السوق، ويُوفر تحليلًا واضحًا لسلوك الأسعار، مما يُساعد المتداولين

ما هي Schiff Pitchforks؟

ما هي Schiff Pitchforks؟

إن Schiff Pitchfork هي أداة تحليل فني شائعة، مشتقة من شوكة أندروز، والمعروفة أيضًا باسم الشوكة القياسية. كان أندروز إحصائيًا وخبيرًا في التداول، وكان شيف تلميذه. وعلى غرار شوكة أندروز، تُعد شوكة شيف أ

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص