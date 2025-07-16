ما هي مربعات جان؟

كان ويليام جان أحد أعظم المتداولين الماليين في القرن العشرين، وأحد رواد التحليل الفني. واضع نظرية جان، التي تُعرف، إلى جانب نظرية داو لتشارلز داو ونظرية موجات إليوت لرالف إليوت، بأنها إحدى "النظريات التقليدية الثلاث العظيمة" في التحليل الفني.





تشمل نظرية جان مربع جان، وزوايا جان، وعجلة جان، وصندوق جان، وغيرها. يعتمد مربع جان على عجلة جان، التي تُشكل أساس أنماط الأسعار والوقت. (ملاحظة: تُستخدم عجلة جان للتنبؤ بمستويات دعم ومقاومة السوق، بالإضافة إلى أوقات انعكاس الاتجاهات). عادةً، يُرسم مربع جان باستخدام أدنى أو أعلى مستويات تاريخية كنقاط بداية، وحساب التوقعات للتنبؤ بمستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن دمجه مع نظرية موجات إليوت، باستخدام نهاية نمط خماسي الموجات كنقطة بداية للرسم. عند استخدام مربع جان، من الضروري استخدام نسب مناسبة، بحيث تُقابل وحدة سعر واحدة وحدة زمنية واحدة.





يمكنك استخدام مربع جان على موقع MEXC من خلال الخطوات التالية:

① انتقل إلى صفحة التداول الفوري واختر إصدار TradingView من مخطط K-line. (ملاحظة: هذا ينطبق أيضًا على صفحة تداول العقود الآجلة.)









② On the toolbar on the left, click the [Fibonacci Retracement] button, and then select [Gann Square].









③ من أدنى نقطة لسعر MX في سبتمبر، اسحب للأمام لبدء الرسم.









④ Click on the Gann Square, click the options button, and then click [Settings]. Here, you can configure the style, coordinates, and visibility settings for the Gann Square.









يرجى ملاحظة أنه في الوقت الحالي، لا يتم دعم رسم مربع جان على تطبيق MEXC.




