كيفية تعزيز تجربة Kickstarter الخاصة بك مع MX





حدث Kickstarter هو حدث إيردروب حصري لمحتفظي MX على منصة MEXC. من خلال الإحتفاظ بكمية معينة من توكن MX، يمكن للمستخدمين المشاركة في الحدث مجانًا وتلقي إيردروب توكن من مشاريع جديدة.





وفقًا لأحدث بيانات المنصة، نجحت MEXC في عقد 2,030 حدث إيردروب توكن جديد من يناير إلى أكتوبر 2024، بإجمالي حوض جوائز يبلغ 116 مليون دولار. لمعرفة المزيد حول كيفية المشاركة في أحداث Kickstarter، راجع الدليل: " كيفية المشاركة في Kickstarter؟









معايير المشاركة: الاحتفاظ بتوكن ≥ 5 MX بشكل مستمر لمدة 24 ساعة للتأهل للمشاركة.





ترقيات المستوى: كلما زاد عدد المستخدمين الصالحين الذين تدعوهم، ارتفع مستواك. ويزيد المستوى الأعلى من معامل التزامك، مما يؤدي إلى مكافآت أكبر.





المستخدمون الصالحون هم أولئك الذين يقومون بعد التسجيل بإيداع أولي بقيمة ≥ 100 USDT في غضون 7 أيام. يُعد الإيداع عبر التحويلات على السلسلة أو معاملات P2P أو عمليات الشراء بالفيات مؤهلة، بينما لا تُعد التحويلات الداخلية مؤهلة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستخدمين الصالحين إكمال تداول عقود آجلة واحد على الأقل بأي مبلغ.









مكافأة الإيردروب المقدرة = (كمية الالتزام الصالحة الخاصة بك / كمية الالتزام الصالحة لجميع المستخدمين) × حوض جوائز

كمية الالتزام الصالحة = كمية الالتزام * معامل الالتزام





يعرض الجدول أدناه المستويات ومعاملات الالتزام المقابلة لأعداد مختلفة من المستخدمين الصالحين المدعوين أو حيازات MX:





المستوى المعايير

معامل الالتزام V1 احتفظ بتوكن ≥ 5 MX لمدة 24 ساعة متتالية. x1 V2 دعوة 1 مستخدم صالح x1.5 V3 دعوة 2 مستخدم صالح x1.55 V4 دعوة 3 مستخدمين صالحين x1.6 V5 دعوة 4 مستخدمين صالحين x1.65 V6 دعوة 5 مستخدمين صالحين x1.7 V7 دعوة 6 مستخدمين صالحين x1.75









كما ذكرنا أعلاه، كلما زاد عدد المستخدمين الصالحين الذين تدعوهم إلى حدث Kickstarter، زاد معامل التزامك، مما يؤدي إلى مكافآت أكبر. دعنا نوضح ذلك بمثال بسيط:





لنفترض أن هناك مستخدمين، (أ) و(ب)، يمتلك كل منهما 1,000 MX لمدة 24 ساعة ويشاركان في حدث Kickstarter. لم يقم المستخدم (أ) بدعوة أي مستخدمين صالحين، لذا فإن معامله هو 1. قام المستخدم (ب) بدعوة مستخدم صالح واحد، مما يمنحه معاملًا قدره 1.5. سيتم حساب المكافآت على النحو التالي:

مكافأة المستخدم (أ) = 1000 * 1 /( 1000 * 1 + 1000 * 1.5 ) = 0.4

مكافأة المستخدم (ب) = 1000 * 1.5 /( 1000 * 1 + 1000 * 1.5 ) = 0.6









1) سيلتقط النظام لقطات لعدد المستخدمين الصالحين الذين دعوتهم (صالحين لمدة 30 يومًا) وسيقوم بتحديث مستواك في اليوم التالي. يمكن للمستخدمين التحقق من معامل التزامهم على صفحة الحدث.

2) يمكن للمستخدمين الالتزام حتى الحد الأقصى للكمية المسموح بها. بمجرد الالتزام، يُستخدم التوكن فقط لحساب المكافأة ولن يتم تجميده، بعد انتهاء الحدث، سيتم توزيع المكافآت عبر الإيردروب على حساب العقود الفورية الخاص بالمستخدم.









بالإضافة إلى المشاركة في أحداث الإيردروب المجانية على المنصة، يتمتع محتفظي MX بخصومات على رسوم التداول وعمولات الإحالة. من خلال الاحتفاظ بتوكن ≥ 500 MX في محفظة العقود الفورية الخاصة بك خلال الـ 24 ساعة الماضية، يمكنك الحصول على خصم بنسبة %50 على رسوم التداول (باستثناء أزواج تداول BTC). بالإضافة إلى ذلك، فإن دعوة المستخدمين للانضمام إلى MEXC تتيح لك كسب عمولة بنسبة %40 (تصل إلى 50% في بعض المناطق) على رسوم تداولهم في العقود الفورية والعقود الآجلة. إذا أصبحت وكيلاً، يمكنك كسب ما يصل إلى %70 في العمولات.





تعمل MEXC باستمرار على توسيع نظام MX البيئي، مما يوفر للمستخدمين الجدد والحاليين المزيد من المزايا الحصرية لتحسين تجربة المستخدم وزيادة قيمة التوكن. في المستقبل، سيتم دمج MX في تطبيقات مبتكرة إضافية، مما يؤدي إلى زيادة نمو نظامها البيئي وخلق المزيد من فرص الربح للمستخدمين.





إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "MEXC تعلم" معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وممارسة الحذر عند الاستثمار. المنصة ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.