الأسئلة الشائعة حول حدث Kickstarter









يُعد حدث Kickstarter نشاطًا يتم البدء فيه أثناء مرحلة ما قبل الإطلاق للمشروع حيث يمكن للمستخدمين التصويت لدعم مشروعهم المفضل على MEXC، وبعد ذلك يتم إرسال توكن إيردروب لجميع المستخدمين الذين صوتوا بنجاح. تم تصميم هذا الحدث لتحديد المشاريع عالية الجودة وفي نفس الوقت الاستمتاع بمزايا الإيردروب لمستخدمي MEXC.









الخطوة 1: التأهل للمشاركة





للتأهل، يجب أن يكون حسابك قد أكمل على الأقل تداول واحد لعقود آجلة بأي مبلغ أو زوج تداول، وأن يحتفظ بما لا يقل عن 5 MX لمدة 24 ساعة متتالية

قبل الساعة 16:00 (UTC) في اليوم السابق لتاريخ بدء الحدث.





الخطوة 2: الالتزام بـ MX وحساب الكمية الملتزمة الصالحة





بمجرد استيفاء متطلبات الأهلية، يمكنك الالتزام بـ MX أثناء فترة الحدث. سيتم استخدام MX الملتزم به لحساب المكافآت ولن يتم تجميده. بعد انتهاء الحدث، سنحسب كمية الالتزام الصالحة لديك بناءً على الكمية الملتزم بها فعليًا والمستوى الذي تتأهل له. كلما زادت كمية الالتزام الصالحة لديك، كلما حصلت على المزيد من المكافآت.





الخطوة 3: قم بدعوة مدعوين صالحين لتعزيز معامل مكافأتك





من خلال دعوة الأصدقاء للتسجيل وإتمام عمليات الإيداع وتداول العقود الآجلة، يمكنك زيادة معامل المكافأة الخاص بك. ويتم تعريف المدعو الصالح على النحو التالي:





1）يجب أن يقوم المدعو الصالح بالتسجيل في MEXC باستخدام رابط الإحالة الخاص بك أو الكود.

2）بعد التسجيل، يجب على المدعو إجراء إيداع إجمالي بقيمة ≥ 100 USDT في غضون 7 أيام من إيداعه الأول (لا تعتبر التحويلات الداخلية صالحة. ومع ذلك، تعتبر الإيداع على السلسلة وعمليات الشراء P2P أو P2P صالحة).

3）يجب على المدعو إكمال صفقة عقود آجلة واحدة على الأقل (لا يلزم وجود حد أدنى للمبلغ).





من خلال زيادة عدد المدعوين الصالحين الذين تدعوهم، ينمو معامل المكافأة لديك، ويمكنك الحصول علي جزء أكبر من إجمالي المكافآت.





قاعدة المكافأة: كلما زادت كمية MX التي تلتزم بها وكلما زاد عدد المدعوين الصالحين الذين تدعوهم، زادت المكافآت التي ستحصل عليها في النهاية.





المستوى المتطلبات المعامل V1 احتفظ بـ ≥5 MX لمدة 24 ساعة متتالية. x1 V2 دعوة 1 مستخدم صالح x1.5 V3 دعوة 2 مستخدم صالح x1.55 V4 دعوة 3 مستخدمين صالحين x1.6 V5 دعوة 4 مستخدمين صالحين x1.65 V6 دعوة 5 مستخدمين صالحين x1.7 V7 دعوة 6 مستخدمين صالحين x1.75





الكمية الصالحة من MX الملتزم بها المستخدم = الكمية الفعلية من MX الملتزم بها المستخدم * معامل الالتزام





لحساب المكافأة للمستخدم أ:

مكافأة المستخدم أ = (كمية MX الصالحة التي التزم بها المستخدم أ / إجمالي كمية MX الصالحة التي التزم بها جميع المستخدمين) * إجمالي حوض الجوائز





كلما زاد عدد MX التي التزمت بها وكلما زاد عدد الأصدقاء الذين دعوتهم كمستخدمين صالحين، زادت حصتك من المكافآت!





تعريف المستخدم الصالح:

المستخدم الصالح = المستخدم الذي يكمل إيداعه الأول بعد التسجيل (لا يتم احتساب التحويلات الداخلية، ولكن الإيداعات عبر السلسلة أو P2P أو فيات كلها صالحة)، ويجمع إيداعات بقيمة ≥ 100$ في غضون 7 أيام، ويكمل تداولًا واحدًا على الأقل في العقود الآجلة. (يجب إكمال إغلاق طلب واحد على الأقل.)





ملاحظة:

سيقوم النظام بأخذ لقطة لعدد المستخدمين المدعوين الصالحين (صالح لمدة 30 يومًا) وتحديث المستوى في اليوم التالي. يمكن للمستخدمين التحقق من معامل مستوى حسابهم على صفحة الحدث.





الخطوة 4: توزيع المكافآت

سيتم توزيع المكافآت على محفظتك الخاصة وفقًا لقواعد الحدث.









سيتم استخدام الحد الأدنى لجميع مبالغ MX التي تم التقاطها على مدار 24 ساعة متتالية في حساب محتفظات MX.

1）لقطة رصيد حساب العقود الفورية: يتم أخذ أقل قدر من لقطات اليوم (ثلاث لقطات عشوائية طوال اليوم)

على سبيل المثال:





مبلغ MX في ثلاث لقطات لليوم هو 100 MX، و200 MX، و300 MX- الحد الأدنى للمبلغ الذي تم التقاطه لليوم هو 100 MX

2）ستنتهي اللقطات في اليوم السابق لبدء النشاط؛ يتم جمع البيانات بناءً على المنطقة الزمنية UTC+8.









الحد الأدنى للمبلغ الذي يمكنك الالتزام به هو 5 MX؛ والحد الأقصى للمبلغ الذي يمكنك الالتزام به هو 100,000.





1）إذا انخفض الحد الأدنى لمبلغ MX الذي تم التقاطه في محفظة العقود الفورية الخاصة بك على مدار 24 ساعة إلى أقل من 5 MX في أي وقت، فسيكون مبلغ MX الذي يمكنك الالتزام به 0. لن تكون مؤهلاً للمشاركة فيKickstarter.

2）إذا كان الحد الأدنى لمبلغ MX في محفظة العقود الفورية الخاصة بك على مدار 24 ساعة متتالية بين 5 MX و100,000 MX، فسيكون مبلغ MX الذي يمكنك الالتزام به هو أقل مبلغ MX تم التقاطه في محفظة العقود الفورية الخاصة بك خلال 24 ساعة.

3）إذا كان الحد الأدنى لمبلغ MX في محفظة العقود الفورية الخاصة بك على مدار 24 ساعة متتالية أكبر من 100,000 MX، فسيكون أقصى مبلغ MX يمكنك الالتزام به هو 100,000 MX.





تذكير: في حال تجاوز إجمالي تعاملات مستخدم واحد 100,000 MX عبر حسابات متعددة، فقد تُفعّل الحسابات المرتبطة إجراءات التحكم في المخاطر في المنصة. يُرجى توخي الحذر.





لا يعتمد مبلغ الإيردروب من Kickstarter على رصيدك من عملات MX فحسب، بل يعتمد أيضًا على العوامل التالية:

1）إجمالي MX الصالح الذي يلتزم به جميع المستخدمين: إذا زاد الالتزام الإجمالي بشكل ملحوظ، فقد تنخفض حصتك النسبية.

2）حجم حوض الجوائز الحالية: عندما ينخفض إجمالي الحوض، تُقلّص المخصصات الفردية تبعًا لذلك.

3）مُعامل الإحالة الصالحة: كلما انخفض عدد الإحالات الناجحة، انخفض مُضاعف مكافأتك. المُلخص: إذا ظلت رصيدك من عملات MX ومعامل الإحالة كما هو، فإن انخفاض عمليات الإيردروب عادةً ما يُشير إلى زيادة الالتزام الإجمالي أو انخفاض مجموع الجوائز.





العوامل الرئيسية المؤثرة: العوامل الشخصية: - محتفظات MX: كلما زاد رصيد MX لديك، زادت نسبة تخصيصك الأساسي. - مُعامل الإحالة الصالحة: تزيد إحالة المستخدمين النشطين بنجاح من قيمة مكافآتك. عوامل السوق: - إجمالي رصيد MX الصالح الذي يلتزم به جميع المستخدمين: قد يؤدي ارتفاع الالتزام الإجمالي إلى تقليل حصتك الفردية. - حجم حوض الجوائز الحالي: تؤثر التغييرات في مجموع الجوائز بشكل مباشر على توزيعات كل مستخدم.





بعد انتهاء الحدث، ستنشر MEXC بيانات إجمالي الالتزامات لجميع المشاركين في الإعلان الرسمي. تفضل بزيارة صفحة الإعلان









يجب أن يكون توكن MX الخاص بك موجود فقط في محفظة العقود الفورية الخاصة بك للحصول على لقطة مؤهلة. لن يتم التقاط لقطة توكن MX الموجودة في محافظ أخرى.









1）يمكنك العثور على مبلغ MX الذي التزمت به ومبلغ الالتزام الصالح في صفحة الحدث؛

2）يمكنك العثور على سجل التزامك ضمن تفاصيل الحدث - سجل المكافآت









1）يمكنك التحقق من مكافآتك المقدرة والمكافآت الفعلية على صفحة الحدث بناءً على توكن MX الذي التزمت به.

2）للتحقق من تفاصيل المكافآت الفعلية التي تلقيتها لهذا الحدث، يمكنك عرضها ضمن تفاصيل الحدث - سجل المكافآت.



