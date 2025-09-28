كيفية عرض أصول حسابات العقود الآجلة في MEXC والصفقات المفتوحة لتحسين التداول





أصبح تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة شائعًا بين المستثمرين بفضل مرونته وتنوع أزواج التداول المتاحة. وتشتهر MEXC للعقود الآجلة، على وجه الخصوص، بتقديمها أكثر من 1,300 زوج تداول برسوم منخفضة للغاية (حيث تصل رسوم الصانع إلى 0% ورسوم المستفيد إلى 0.02%).





مع ذلك، من المهم تذكر أن تداول العقود الآجلة ينطوي على بعض المخاطر. عند التداول على منصة MEXC، من الضروري وضع استراتيجية فعّالة لإدارة المخاطر. يُعدّ تتبع أصول حسابك والصفقات المفتوحة بشكل فوري إحدى الطرق الرئيسية لتحسين كفاءة التداول والتحكم في المخاطر المحتملة.













يمكن للمستخدمين عرض الأصول المتاحة للتداول في واجهة تداول العقود الآجلة ضمن Avail.









يمكن للمستخدمين أيضًا عرض الأصول ضمن المحفظة ← العقود الآجلة.













يمكن للمستخدمين الاطلاع على صفقاتهم المفتوحة الحالية أسفل واجهة تداول العقود الآجلة. سيتم عرض معلومات مثل حجم الصفقة، وسعر التصفية المُقدّر، وPNL غير المُحقق. كما يمكنهم إضافة هامش إلى صفقاتهم لتقليل مخاطر التصفية.





















هنا، يمكنهم الاطلاع على جميع الصفقات المفتوحة عبر أزواج التداول.

















العقود الآجلة الدائمة: تطورت العقود الآجلة الدائمة، وهي من العقود الآجلة المالية التقليدية، مع فارق رئيسي يتمثل في عدم وجود تاريخ تسوية للعقود الآجلة الدائمة . هذا يعني أنه طالما لم يتم غلق الصفقة بسبب التصفية القسرية، فسيظل مفتوحًا إلى أجل غير مسمى.





سعر المؤشر: مؤشر الأسعار الشامل الذي يُحصل عليه بالرجوع إلى أسعار البورصات الرئيسية الرئيسية وحساب المتوسط المرجح لأسعارها. سعر المؤشر المعروض في الصفحة الحالية هو سعر مؤشر BTC . يتم الحصول على سعر مؤشر البيتكوين بالرجوع إلى أسعار منصات Bybit وHTX وMEXC.





السعر العادل: السعر العادل الفوري للعقود الآجلة، محسوبًا بناءً على سعر المؤشر وسعر السوق. يُستخدم هذا السعر لحساب PNL العائم للصفقات وتحديد تصفية الصفقة. قد يختلف السعر عن آخر سعر للعقود الآجلة لتجنب التلاعب بالأسعار.





الحجم (عقد واحد): يُمثل هذا قيمة عقد واحد للعقود الآجلة. بالنسبة لعقود USDT-M الآجلة، يُقاس كل عقد بكمية التوكن. بالنسبة لعقود Coin-M الآجلة، يُقاس كل عقد بالدولار الأمريكي. على سبيل المثال، حجم العقود الآجلة لعملة BTC هو عقد واحد = 0.0001 بيتكوين.





الحد الأدنى لتغير السعر: الحد الأدنى لتقلب السعر لكل عقد للعقود الآجلة. على سبيل المثال، الحد الأدنى لتغير سعر البيتكوين هو 0.1.





الحد الأدنى لمبلغ الطلب: الحد الأدنى لكمية الطلب لطلب واحد للعقود الآجلة. على سبيل المثال، الحد الأدنى لمبلغ تداول BTC هو 0.0001 BTC.





نسبة الحد الأقصى لسعر طلب الحد/نسبة الحد الأدنى للسعر: يجب أن يكون سعر طلب حد الشراء أقل من أو يساوي (1 + نسبة الحد الأقصى للسعر) × سعر المؤشر. يجب أن يكون سعر طلب حد البيع أعلى من أو يساوي (1 - نسبة الحد الأدنى للسعر) × سعر المؤشر.





الحد الأقصى لكمية الطلب المفتوحة: الحد الأقصى لعدد طلبات الحد المفتوحة لكل زوج تداول.





حماية السعر: بعد تشغيل ميزة حماية السعر، إذا وصل طلب TP/SL (طلب التشغيل) إلى سعر التشغيل، وإذا تجاوز فرق السعر بين آخر سعر والسعر العادل للعقود الآجلة الحد الأدنى المُحدد لذلك العقد، فسيتم رفض طلب TP/SL (طلب التشغيل). يُرجى العلم بأن حماية السعر لن تُفعّل إلا بعد تفعيلها، ولن تُطبّق على الطلبات السابقة التي وُضعت قبل تفعيلها.





الهامش الأولي: الحد الأدنى المطلوب للهامش لفتح صفقة.





معدل الهامش الأولي: قيمة الصفقة وقت فتح الصفقة مقسومة على هامش الصفقة. يُعادل معدل الهامش الأولي مُضاعف الرافعة المالية





هامش الصيانة: هو الحد الأدنى المطلوب للهامش للحفاظ على صفقة مالية. عندما ينخفض رصيد هامش الصفقة عن هامش الصيانة، يتم تصفية الصفقة أو تخفيضه. هامش الصيانة = القيمة الاسمية للصفقة × معدل هامش الصيانة.





حد المخاطر: تطبق MEXC آلية حد المخاطر لجميع حسابات التداول، باستخدام نموذج هامش متدرج لإدارة المخاطر. يُحدد مُضاعف الرافعة المالية بناءً على حجم الصفقة، مع توفر مُضاعفات رافعة مالية أقل للصفقات الأكبر. يمكن للمستخدمين تعديل مُضاعف الرافعة المالية بأنفسهم، ويُحسب معدل الهامش الأولي بناءً على مُضاعف الرافعة المالية الذي يختاره المستخدم.





معدل التمويل: بناءً على فرق السعر بين سعر سوق العقود الآجلة الدائمة وسعر السوق الفورية، يتم تبادل رسوم التمويل بشكل دوري بين المتداولين طويلي الأجل والمتداولين قصيري الأجل. عندما يكون السوق صاعدًا، يكون معدل التمويل إيجابيًا، ويدفع المتداولون طويلي الأجل في تداول العقود الآجلة الدائمة رسوم تمويل للمتداولين قصيري الأجل. على العكس من ذلك، عندما يكون السوق هابطًا، يكون معدل التمويل سلبيًا، ويدفع المتداولون قصيري الأجل في تداول العقود الآجلة الدائمة رسوم تمويل للمتداولين طويلي الأجل.





معدل PNL الغير محقق: معدل PNL لصفقة طويلة/قصيرة، المعروضة قبل إغلاق الصفقة.

طويل: الكمية (عقد) × حجم العقود الآجلة (عقد) × (السعر العادل - متوسط سعر الدخول)

قصير: الكمية (عقد) × حجم العقود الآجلة (عقد) × (متوسط سعر الدخول - السعر العادل)





معدل PNL: معدل PNL لصفقة طويلة/قصيرة، المعروض بعد إغلاق الصفقة.

طويل: الكمية (عقد) × حجم العقود الآجلة (عقد) × (متوسط سعر الإغلاق - متوسط سعر الدخول)

قصير: الكمية (عقد) × حجم العقود الآجلة (عقد) × (متوسط سعر الدخول - متوسط سعر الإغلاق)





المبلغ ومبلغ الملء: يشير "المبلغ" إلى حجم التداول المطلوب الذي يُحدِّده المستخدم قبل وضع الطلب. عند وضع المستخدمين لطلبات كبيرة، يُقسَّم الأمر عادةً إلى عدة طلبات أصغر، يتم ملؤها بالتتابع. يشير "المبلغ المُنفَّذ" إلى الكمية الفعلية التي تم تداولها. عندما يُساوي مبلغ الطلب المبلغ المملوء، فهذا يعني أن الطلب قد تم ملؤة بالكامل.





سعر الطلب وسعر الملء: يشير "سعر الطلب" إلى سعر التداول المطلوب الذي يُدخِله المستخدم عند وضع الطلب. إذا اختار المستخدم طلب حد ، يكون سعر الطلب هو السعر الذي يُدخِله المستخدم. إذا اختار المستخدم طلب سوق، يعتمد سعر الطلب على نتائج التداول الفعلية. عند وضع المستخدمين لطلبات كبيرة، يُقسَّم الطلب عادةً إلى عدة طلبات أصغر، يتم ملؤها بالتتابع. قد يختلف سعر الملء الفعلي لكل طلب بسبب تقلبات السوق. يشير "سعر الملء" إلى متوسط هذه الأسعار التي تم ملؤها الفعلية.





متوسط سعر الدخول: متوسط تكلفة فتح صفقة.





متوسط سعر الإغلاق: متوسط سعر جميع الصفقات المغلقة.





معدل PNL المحقق: جميع الأرباح والخسائر المحققة الناتجة عن الصفقة، بما في ذلك رسوم التداول، وتكاليف التمويل، وخسارة الإغلاق. (باستثناء أجزاء من رسوم التداول التي تم تعويضها باستخدام القسائم والتحويلات المالية).





إجمالي رأس المال: رصيد المحفظة وPNL غير محققة.





رصيد المحفظة: إجمالي التحويلات الواردة - إجمالي التحويلات الصادرة وPNL محققة.









