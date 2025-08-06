تداول العقود الآجلة، على عكس التداول الفوري، يتميز بـ "الرافعة المالية العالية، المخاطر العالية، والعوائد العالية"، مما يجعله مرغوبًا بشدة من قبل العديد من المتداولين. ومع ذلك، فإن تداول العقود الآجلة يتطلب حواجز دخول أعلى ويواجه عددًا أكبر من الأفراد خسائر. لذلك، من الضروري أن يكون لدينا فهم شامل للأصول الأساسية لعقود العقود الآجلة وإجراء تحليل أساسي لهذه العقود لتقليل احتمالية الخسائر وزيادة فرص تحقيق الأرباح.





يشير التحليل الأساسي للعقود الآجلة إلى طريقة يستخدمها المتداولون لتقييم تقييم أسعار العقود الآجلة بناءً على الجوانب الأساسية للمشروع. تشمل الأساسيات الشائعة المؤشرات على السلسلة وبيانات التوكن المتعلقة بالمشروع. من خلال تفسير هذه الأبعاد، يسمح التحليل الأساسي للعقود الآجلة بفهم شامل للحالة الفعلية للتوكنات، مما يمكن من تقييم قيمتها الحقيقية. قد تختلف القيمة الفعلية عن السعر الحالي في السوق، وعندما يكون هناك فرق كبير بين الاثنين، يحصل المتداولون على فرص للتداول في العقود الآجلة.





يستخدم العديد من المتداولين التحليل الفني عند المشاركة في تداول العقود الآجلة، معتمدين على أنماط K-line وعلاقات الحجم-السعر لتحديد فرص التداول لأنواع العقود الآجلة الحالية. ومع ذلك، فإن التحليل الفني ليس معصومًا عن الخطأ وقد يحمل إمكانيات للتشويه. عند تتبع أصوله، ينبع التحليل الفني من دراسة الاتجاهات التاريخية للسوق، واستنتاج أنماط ذات احتمالية عالية واتجاهات دورية. وبالتالي، فإن طرق التحليل الفني المختلفة تعتمد على التجربة، وتستند النتائج إلى معلومات معالجة، مما يعني أن التحليل الفني يتبع ظهور اتجاهات السوق. لا يُعد هذا هو الأسوأ في التحليل الفني؛ في سوق العقود الآجلة ذات المنافسة الكاملة، تكون اتجاهات الأسعار متنوعة، وقد تؤدي طرق التحليل الفني المختلفة إلى استنتاجات غير متسقة أو حتى متناقضة، مما يجعل من الصعب على المتداولين تحديد الاتجاه لفتح صفقات التداول.





الخلاصة، فإن التحليل الفني ليس معصومًا عن الخطأ وقد يتعرض للتشويه. ومع ذلك، يمكن للتحليل الأساسي أن يعوض بشكل فعال أوجه القصور في التحليل الفني المذكورة أعلاه، حيث يقدم رؤية أكثر شمولية وطويلة الأجل واستنتاجات مؤكدة. أولاً، يشمل التحليل الأساسي للعقود الآجلة المؤشرات على السلسلة وبيانات التوكن وغيرها من العوامل الشاملة في السوق. ثانيًا، يمكن للتحليل الأساسي للعقود الآجلة أن يتنبأ بشكل واسع بالاتجاه الطويل الأجل لسعر الأصول. وأخيرًا، على عكس الطبيعة الغامضة للتحليل الفني، تكون الاستنتاجات المستخلصة من التحليل الأساسي عادةً مؤكدة.





ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه في بعض الأحيان، حتى مع الأساسيات القوية للمشروع، قد لا تشهد أسعار التوكنات زيادات كبيرة في فترة زمنية قصيرة. وبالمثل، قد لا تؤدي الأساسيات السيئة للمشروع بالضرورة إلى انخفاضات مفاجئة في سعر التوكن. وذلك لأن التحليل الأساسي للعقود الآجلة يركز بشكل رئيسي على تحديد فرص التداول طويلة الأجل. لتحديد نقاط الشراء والبيع القصيرة الأجل، يوصى بمزج التحليل الأساسي مع التحليل الفني.





يمكننا الاستفادة من النقاط الخمس التالية لتحليل العقود الآجلة: ① العناوين النشطة ② معدل الهاش ③ القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) ④ القيمة السوقية والتقييم المخفف بالكامل ⑤ العرض الكلي للتوكن.





① العناوين النشطة

تشير العناوين النشطة إلى تحليل العناوين النشطة في شبكة البلوكشين، مما يعطي لمحة عن مستوى مشاركة المستخدمين. إذا ارتفع عدد العناوين النشطة مع مرور الوقت، فإن ذلك يشير إلى ازدهار النظام البيئي للمشروع. إذا كانت أسعار التوكن منخفضة في هذا الوقت، فقد يكون من المناسب النظر في الاحتفاظ بأصول المشروع وفتح صفقات طويلة. على العكس من ذلك، إذا انخفض عدد العناوين النشطة، فإن ذلك قد يشير إلى انخفاض عدد المستخدمين، مما يستدعي النظر في تقليل حيازات الأصول وفتح صفقات قصيرة. عادةً ما يتم تتبع العناوين النشطة من خلال مستكشفي البلوكشين للمشروع، مثل Etherscan.





② معدل الهاش

من المهم ملاحظة أن مقياس معدل الهاش ينطبق فقط على العملات المشفرة المعتمدة على إثبات العمل (PoW)، مثل البيتكوين، الإيثيريوم، بيتكوين كاش، إلخ. في شبكات إثبات العمل، يقوم المعدنون بالتحقق من المعاملات وتأمين الشبكة من خلال حل مشكلات رياضية معقدة باستخدام أجهزة حاسوبية قوية. تمثل بيانات الهاش الحلول لكل لغز، مما يجعل معدل الهاش مقياسًا لإجمالي القدرة الحاسوبية التي تعالج المعاملات.





بشكل عام، يرتبط معدل الهاش بشكل إيجابي مع القيمة طويلة الأجل للعملة المشفرة. يشير معدل الهاش أعلى إلى أن المعدنين على استعداد لاستثمار رؤوس أموال طويلة الأجل في البنية التحتية الأساسية لتلك العملة المشفرة. عندما يرتفع معدل هاش العملة المشفرة، فإنه يشير إلى زيادة استثمار المعدنين، وقد تكون قيمة التوكن أقل من قيمتها الحقيقية، مما يوفر فرصًا لفتح صفقات طويلة. على العكس من ذلك، يشير انخفاض معدل الهاش إلى أن المعدنين ينسحبون من المشروع، مما يشير إلى مبالغة في تقدير قيمة التوكن ويوفر فرصًا لفتح صفقات قصيرة.





معدل هاش البيتكوين. المصدر: Bitinfocharts.





③ القيمة الإجمالية المقفلة (TVL)

القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) هي مقياس يستخدم بشكل خاص لقياس قوة مشاريع التمويل اللامركزي (DeFi). TVL هو اختصار لـ Total Value Locked، ويشير إلى القيمة الإجمالية للأصول المشفرة التي قام المستخدمون بتخزينها أو قفلها داخل منصة DeFi. يمكن للمستثمرين استخدام بيانات TVL لمقارنة نمو مشاريع DeFi المختلفة. تشمل المنصات الشائعة للاستعلام عن TVL DeFiLlama. عادةً ما يمثل TVL شعبية المشروع. يشير ارتفاع TVL إلى فرص محتملة لفتح صفقات طويلة. يشير انخفاض TVL إلى قلة الاهتمام بالسوق تجاه المشروع، مع خروج الأموال بسرعة، مما يوفر فرصًا لفتح صفقات قصيرة.





④ القيمة السوقية والتقييم المخفف بالكامل

هناك فرق كبير بين القيمة السوقية والتقييم المخفف بالكامل. يشير التقييم المخفف بالكامل إلى إجمالي القيمة السوقية للبروتوكول بافتراض أن جميع التوكنات قيد التداول. يمكن أن يكون فهم هذا التمييز ذا قيمة لأولئك الذين يبحثون عن فرص التداول في العقود الآجلة. إذا كان هناك فرق كبير بين القيمة السوقية للمشروع وتقييمه المخفف بالكامل، فإن ذلك يشير إلى أن جزءًا كبيرًا من التوكن لم يدخل التداول بعد. يمكن أن يؤدي إدخال التوكن الجديدة إلى السوق إلى ضغط بيع كبير.

تظهر هذه الحالة بشكل شائع في المشاريع الجديدة، حيث يمثل العرض المتداول من التوكن غالبًا جزءًا صغيرًا فقط من الإجمالي. على سبيل المثال، عندما أصدرت Curve توكن CRV، وصل سعر تداوله إلى 15-20 دولارًا، وتجاوز التقييم المخفف بالكامل 50 مليار دولار. كان هذا أعلى من تقييم الإيثيريوم في ذلك الوقت. من الواضح أن هذا التقييم المبالغ فيه غير منطقي، ومن المحتمل أن يتصحيح السوق من خلال الانخفاض. لذلك، في مثل هذه الحالات، قد توجد فرص لفتح صفقات قصيرة. على العكس، قد يؤدي التقييم المنخفض إلى زيادة في سعر توكن المشروع، مما يوفر فرصًا لفتح صفقات طويلة.





⑤ العرض الكلي للتوكن

عندما تكون الجوانب الأساسية الأخرى للمشروع متساوية نسبيًا، فإن العرض الكلي للتوكن يؤثر بشكل كبير على أسعار الأصول. يعد الحد الأقصى للعرض والعرض المتداول من المقاييس الأساسية للتوكن، حيث أن العرض المتداول يعتبر مهمًا بشكل خاص.





النقاط الخمس المذكورة أعلاه هي مفتاح التحليل الأساسي للعقود الآجلة ويمكن أن توفر اتجاهًا طويل الأجل للتداول. إذا كانت البيانات تؤدي بشكل جيد ولكن سعر التوكن لا يرتفع، فقد تكون القيمة الحقيقية للتوكن أقل من قيمته السوقية، مما يمثل فرصة طويلة الأجل للشراء. على العكس، إذا تراجعت البيانات ولكن سعر التوكن يظل مستقرًا، قد تكون القيمة الحقيقية للتوكن مبالغ فيها، مما يمثل فرصة لفتح صفقات قصيرة على المدى الطويل.





التحليل الأساسي في تداول العقود الآجلة ذو أهمية بالغة، حيث يمكن أن يعوض عن بعض أوجه القصور في التحليل الفني. ويُعد من المهارات الأساسية التي يجب أن يتقنها المستثمرون. عند اتخاذ قرارات تتعلق باتجاه وكمية الصفقات في العقود الآجلة، يُنصح بالحصول على فهم شامل لأساسيات المشروع. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه عادةً ما نحتاج إلى دمج أساليب التحليل الفني لتحديد نقاط الشراء والبيع بشكل دقيق.



