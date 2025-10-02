استراتيجيات تداول العقود الآجلة المتقدمة في MEXC: جني الأرباح لتثبيت المكاسب





عند تداول العقود الآجلة، فإن فتح صفقة بنجاح هو نصف المعركة فقط. مفتاح تحديد نجاح التداول يكمن في إغلاقه بشكل فعال: تأمين الأرباح العائمة على دفاتر الطلبات إلى مكاسب محققة. يفوت العديد من المتداولين المتحمسين نقطة الخروج المثلى، مما يؤدي إلى تآكل الأرباح أو حتى تحويل الصفقات الرابحة إلى خسائر. لمساعدة المتداولين على التغلب على نقاط ضعفهم والحفاظ على انضباط التداول الصارم، توفر MEXC مجموعة متنوعة من أدوات جني الأرباح القوية. ستوفر هذه المقالة تحليلاً شاملاً لهذه الأدوات والاستراتيجيات التي تقف وراءها وكيفية استخدامها، مما يساعد المتداولين على جني أرباح دقيقة على MEXC والاستفادة القصوى من كل فرصة.









في تداول العقود الآجلة، يشير جني الأرباح (TP) إلى تحديد السعر المستهدف في صفقة العقود الآجلة. عندما يصل سعر السوق إلى هذا الهدف أو يتجاوزه، يتم تنفيذ الصفقة تلقائيًا لإغلاق الصفقة وجني الأرباح. في هذه الحالة، يقرر المستثمر بشكل استباقي الخروج من الصفقة عند الوصول إلى العائد المتوقع، وتجنب فرص الربح الضائعة وحماية الأرباح.









حدد مبلغًا ثابتًا كنقطة جني الأرباح. بمجرد وصول تداولك إلى الربح المتوقع، يمكنك الخروج تلقائيًا من التداول لحماية المكاسب المتراكمة.









حدد نسبة جني الأرباح. بمجرد تحقيق صفقتك النسبة المئوية المحددة للربح، سيتم إغلاقها لتحقيق الأرباح.









استخدم المؤشرات الفنية لتحديد نقاط جني الأرباح. على سبيل المثال، يمكنك استخدام المتوسطات المتحركة، RSI (مؤشر القوة النسبية)، MACD (تباعد تقارب المتوسط المتحرك)، ومؤشرات أخرى لتحديد نقطة الخروج المثلى.









قسّم نقاط جني الأرباح إلى مراحل متعددة وارفع الأهداف تدريجياً. يساعد هذا النهج على تعظيم العوائد عندما يستمر اتجاه السوق في التحرك بشكل إيجابي.













ينفذ الطلب بناءً على أفضل سعر عرض / عرض (BBO) للطرف المقابل، مع إعطاء الأولوية للتعبئة ضمن 30 مستوى سعر من هذا المرجع. يتم تحويل أي جزء شاغر من الطلب تلقائيًا إلى طلب حد بآخر سعر مطابق.









حدد السعر (السوق أو السعر الأخير) والكمية (25%، 50%، 75%، أو 100%).









يلغي جميع طلبات الحد ويُغلق جميع الصفقات بسعر السوق. (قد لا يكون التنفيذ مضمونًا بنسبة 100% بسبب ظروف السوق.)





نصيحة: استخدام سعر السوق للإغلاق الطويل/إغلاق قصير يسمح أيضا لجني الأرباح الاستباقي.









لا يمكن ملء طلبات الحد للإغلاق الطويل/إغلاق قصير إلا بالسعر الأخير أو أفضل (أي في ظروف مربحة).





كما هو موضح أدناه: بعد وضع طلب الحد، يكون نوع الطلب هو طلب الحد، وسيتم تشغيله فقط عند السعر الأخير أو سعر أكثر ملاءمة.









يمكنك ضبط سعر التشغيل والسعر والكمية بدقة (بنسب قابلة للتعديل).





يمكن تنفيذ أمر حد إغلاق طويل/إغلاق قصير بالسعر الأخير أو بسعر أفضل (في حالة الربح)، وكذلك بسعر أسوأ (في حالة الخسارة).





كما هو موضح في الشكل أدناه: عند فتح صفقة شراء BTCUSDT، يتيح لك استخدام طلب التشغيل تعيين طلبات الإغلاق في كلا الاتجاهين. لذلك، عندما يكون متوسط السعر المملوء أقل من سعر الدخول، لا يزال من الممكن تشغيل الطلب لتنفيذ وقف الخسارة المحدد مسبقًا.













يتيح لك طلب الإيقاف المتحرك ضبط تباين المسار بدقة (بنسبة أو مسافة السعر) والكمية (بنسب قابلة للتعديل).





لا يمكن تنفيذ طلب الإيقاف المتحرك (إغلاق طويل/إغلاق قصير) إلا عند سعر أقل ملاءمة من السعر الأخير (أي عند الخسارة).





لذلك، بعد فتح صفقة، لا يمكن استخدام طلب الإيقاف المتحرك للإغلاق لتحقيق جني الأرباح.





كما هو موضح في الشكل أدناه: عند فتح مركز شراء BTCUSDT، سيؤدي استخدامطلب الإيقاف المتحرك إلى إغلاق الصفقة الحالي بسعر أقل ملاءمة بنسبة 5% تقريبًا من السعر الأخير.













على غرار طلب الحد: لا يمكن تنفيذ طلب إغلاق طويل/ إغلاق قصير إلا بالسعر الأخير أو بسعر أكثر ملاءمة (أي في حالة الربح).





كما هو مبين في الشكل أدناه: بمجرد وضع طلب آخر فقط، سيتم تصنيف النظام كطلب الحد، وسوف يتم تشغيله فقط في آخر سعر أو سعر أكثر ملاءمة.

















يمكن ضبط وظيفة جني الأرباح ووقف الخسارة قبل فتح الصفقة أو تعديلها لاحقًا. لمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة: " تحديد مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة لتداول العقود الآجلة ".









الربح الذي تراه أثناء الاحتفاظ بصفقة غير محققة ويتذبذب مع تحركات السوق. فقط بعد إغلاق الصفقة، سيتم تسوية هذا الربح في رصيد حسابك كأرباح محققة. جني الأرباح هو الآلية التي تضمن حدوث هذا الانتقال بسلاسة.





في التداول، غالبًا ما يكون أقوى المعارضين هم الجشع والخوف. تساعدك خطة جني الأرباح الواضحة على البقاء هادئًا أثناء نشوة السوق وتجنب فقدان أفضل نقطة خروج من خلال التمسك بالمزيد. إنه حجر الزاوية في بناء نظام تداول منضبط وتحقيق ربحية ثابتة على المدى الطويل.









تعتبر وظيفة جني الأرباح في تداول العقود الآجلة ضرورية للمستثمرين، لأنها تتيح إدارة فعالة للمخاطر، وتحمي الأموال، وتساعد على جني الأرباح وسط تغيرات السوق. من خلال تحديد أهداف واضحة لجني الأرباح، يمكن للمستثمرين التحكم في صفقاتهم واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين فرصهم في نجاح التداول.





