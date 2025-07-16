التحليل الأساسي في التداول

التحليل الأساسي هو الأساس الحقيقي للاستثمار وينطبق على جميع فئات الأصول. في الأسواق المالية التقليدية، يشير التحليل الأساسي إلى تقييم القيمة الجوهرية للأصول وتحليل العوامل التي قد تؤثر على أسعارها المستقبلية. يعتمد هذا التحليل على العوامل الاقتصادية الكلية والجزئية، والبيانات المالية، والاتجاهات الصناعية. يمكن تصنيف التحليل الأساسي بشكل عام إلى نهجين رئيسيين: من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى.





يختلف التحليل الأساسي للعملات الرقمية قليلاً عن التحليل الأساسي في الأسواق المالية التقليدية وليس متطورًا بنفس القدر. في تحليل العملات الرقمية الأساسي، يتم استخدام الطرق التالية بشكل شائع: ①المقاييس على السلسلة ②تحليل المشاريع ③تحليل التوكن. تنطبق هذه الطرق الثلاثة على كل من تداول العملات الرقمية الفوري وتداول العقود الآجلة.









① العناوين النشطة (Active Addresses)





تحليل عدد العناوين النشطة على شبكة البلوكتشين يوفر رؤى حول مشاركة المستخدمين. يشير الزيادة في عدد العناوين النشطة على مر الزمن إلى نمو قاعدة المستخدمين، وهو ما يمكن اعتباره علامة إيجابية لاحتفاظ الأصول الخاصة بالمشروع. بالمقابل، يمكن أن يشير تراجع العناوين النشطة إلى انخفاض في قاعدة المستخدمين، مما قد يدفع المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من أصول المشروع. يشمل تحليل العناوين النشطة تتبع عدد العناوين الفريدة التي ترسل أو تستقبل الأصول على الشبكة بشكل يومي أو أسبوعي. من الضروري مراعاة معدل التغير في العناوين النشطة على مر الزمن ومقارنته مع مؤشرات أخرى، مثل حجم المعاملات. يمكن تتبع العناوين النشطة على البلوكتشين بشكل عام من خلال استخدام مستكشف البلوكتشين المخصص لذلك المشروع، مثل Etherscan لعملات Ethereum.





② معدل الهاش (Hash Rate)





من المهم أن نلاحظ أن مقياس معدل الهاش ينطبق فقط على العملات الرقمية التي تعتمد على آلية التوافق من نوع Proof-of-Work (PoW)، مثل بيتكوين، إيثريوم، بيتكوين كاش، وغيرها. في شبكات PoW، يكون المعدّنون مسؤولين عن التحقق من المعاملات وتأمين الشبكة من خلال العمليات الحسابية التشفيرية. حيث يقومون بحل الألغاز الرياضية المعقدة باستخدام أجهزة كمبيوتر قوية للقيام بهذه المهمة. تمثل بيانات الهاش الحلول التي تم العثور عليها لكل لغز، وبالتالي فإن معدل الهاش يُعد مقياسًا للقوة الحسابية الإجمالية المخصصة لمعالجة المعاملات. الشبكة الآمنة سيكون لديها معدل هاش أعلى. على سبيل المثال، في حالة بيتكوين، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، يكون معدل الهاش مرتبطًا إيجابيًا بصعوبة التعدين لبيتكوين وسوف يتغير استجابةً لتحركات السعر.





مصدر البيانات: Bitinfocharts





③ إجمالي القيمة المقفلة (TVL)





إجمالي القيمة المقفلة (TVL) هو مقياس خاص يُستخدم لقياس أداء مشاريع التمويل اللامركزي (DeFi). يشير TVL إلى إجمالي قيمة الأصول المشفرة التي قام المستخدمون بتخزينها أو إغلاقها في منصة DeFi. يمكن للمستثمرين استخدام بيانات TVL لمقارنة نمو مشاريع DeFi المختلفة. بشكل عام، يشير TVL الأعلى إلى شعبية واهتمام أكبر بالمشروع، بينما يشير TVL الأدنى إلى انخفاض الاهتمام من السوق. DeFiLlama هو مصدر جيد للبحث عن بيانات TVL.









① الوثيقة البيضاء (Whitepaper)





الوثيقة البيضاء هي الوثيقة الأساسية للمشروع التي تستخدم لشرح خلفيته، مبادئه، تطوره، تكوين الفريق، خارطة الطريق للمشروع، وغيرها من العوامل الرئيسية. لذلك، يمكن اعتبار الوثيقة البيضاء بمثابة خطة العمل للمشروع، وتعد جوهر جهود جمع الأموال الخاصة به. في سياق المشاريع المعتمدة على تقنية البلوكشين، تعد الوثيقة البيضاء إعلانًا رسميًا يبرز نموذج العمل للمشروع، والقدرات التقنية، وكفاءة الفريق، وآفاقه المستقبلية. تعد الوثيقة البيضاء أساسًا أساسيًا لتقييم جودة المشروع وإمكاناته.





② خلفية الفريق





تعد خلفية الفريق جزءًا أساسيًا من تحليل المشروع. أولاً، إذا كان الفريق يمتلك خبرة سابقة في تطوير منتجات مشابهة أو سجل حافل في المشاريع الناجحة، فهذا يمكن أن يزيد من ثقة المستثمرين. ثانيًا، وجود قادة صناعة ضمن الفريق يعد أمرًا حاسمًا. على سبيل المثال، يمتلك مشروع Ethereum Vitalik Buterin، وهو شخصية بارزة في الصناعة، بينما يملك مشروع YFI Andre Cronje، وهو خبير تقني معروف. وجود قادة صناعة معروفين في المشروع غالبًا ما يشير إلى إمكاناته كمشروع عالي الجودة.





ثالثًا، يعتبر المستثمرون في المشروع عنصرًا آخرًا مهماً. المستثمرون الأقوياء وذوو السمعة الجيدة يمكنهم تقديم الدعم الفني، والمساعدة في اكتساب المواهب، وإتاحة الوصول إلى الموارد الصناعية للمشروع. من بين بعض المستثمرين المشهورين في مجال العملات الرقمية نجد Andreessen Horowitz (a16z)، Multicoin Capital، و DCG (مجموعة العملات الرقمية).





③ المنافسون





قبل الاستثمار في مشروع ما، من المفيد فهم المشكلة التي يسعى المشروع لحلها أو الاتجاه الذي يهدف إلى اتباعه. إذا كان المشروع لا يمتلك منافسين مباشرين في مجاله، فقد يشير ذلك إلى أنه مشروع مبتكر لديه القدرة على أن يصبح رائدًا في السوق في المستقبل. في مثل هذه الحالات، قد يكون لتقييم رمز المشروع (التوكن) إمكانات كبيرة. ومع ذلك، إذا كان هناك منافسون في نفس المجال، من المهم تقييم كيفية تقييم هؤلاء المنافسين في الصناعة. بعد ذلك، وبالاعتماد على عوامل مثل خلفية الفريق، والمستثمرين المشاركين، ومستوى الابتكار، يمكن للمرء أن يقدّر القيمة السوقية المحتملة للمشروع بشكل تقريبي.





④ تحليل الأخبار





الأخبار يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تقلبات أسعار توكن المشاريع. على سبيل المثال، قد يؤدي حدث غير متوقع مثل خرق أمني كبير في مشروع DeFi إلى انخفاض كبير في أسعار التوكن. من جهة أخرى، يمكن أن يؤدي الخبر الإيجابي مثل قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بعدم اعتبار XRP ورقة مالية إلى زيادة كبيرة في أسعار التوكن. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر البيانات الاقتصادية الكلية أيضًا على تقلبات أسعار العملات الرقمية إلى حد ما. لذلك، من الضروري متابعة أخبار المشروع والبيانات الاقتصادية الكلية بشكل مستمر للبقاء على استعداد لأي أحداث غير متوقعة.





ملاحظة:يمكنك متابعة أخبار العملات الرقمية والبيانات الاقتصادية الكلية على موقع MEXC. اضغط على [Market] في الزاوية العليا اليسرى - ثم اختر [Macro Data] للدخول إلى الصفحة.













① رأس المال السوقي والتقييم الكامل المخفف (FDV)





هناك فرق كبير بين رأس المال السوقي والتقييم الكامل المخفف (FDV) لمشروع العملة الرقمية. يشير التقييم الكامل المخفف (FDV) إلى إجمالي القيمة السوقية للبروتوكول عندما تكون جميع التوكن في التداول. بالنسبة لأولئك الذين ينوون الاحتفاظ بأصول المشروع على المدى الطويل، فإن فهم هذا الاختلاف يمكن أن يكون ذا قيمة كبيرة.

إذا كان هناك فرق كبير بين رأس المال السوقي وFDV لمشروع ما، فهذا يعني أن هناك عددًا كبيرًا من التوكن لم تدخل بعد في التداول. وبالتالي، يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بأنه بمجرد دخول هذه التوكن الجديدة إلى السوق، قد يؤدي ذلك إلى ضغط بيع كبير.





غالبًا ما تواجه المشاريع الجديدة هذه الحالة، لأن العرض المتداول للتوكن عادةً ما يكون جزءًا صغيرًا فقط من العرض الإجمالي. على سبيل المثال، عندما أطلقت Curve توكن CRV، وصل سعر تداول التوكن إلى 15-20 دولارًا، وتجاوز التقييم الكامل المخفف (FDV) للبروتوكول 50 مليار دولار. كان هذا التقييم أعلى حتى من قيمة إيثيريوم في ذلك الوقت! من الواضح أن مثل هذا التقييم المبالغ فيه غير معقول، ومن المحتمل أن يشهد السوق تراجعًا تصحيحيًا ذاتيًا. من ناحية أخرى، قد يؤدي مشروع مقيم بأقل من قيمته إلى تحفيز حركة صعودية في سعر التوكن.





② آلية الكسب والحرق





عادةً ما توضح الوثيقة البيضاء للمشروع آلية الكسب والحرق للتوكن. بشكل عام، يمكن أن يؤدي المشاركة في أنشطة المشروع وتخزين توكن المشروع إلى كسب توكن إضافي. تم تصميم آلية الحرق للتحكم في العرض الإجمالي للتوكن وتجنب التضخم. تشمل الطرق الشائعة للحرق إعادة شراء التوكن وحرق الرسوم الناتجة عن المعاملات. قبل الاستثمار في مشروع، من الضروري فهم آليات الكسب والحرق لتجنب العوامل غير المواتية مثل توليد التوكن بشكل غير محدود.









التحليل الأساسي يعتبر أساساً قوياً لفهم المشاريع في سوق العملات الرقمية. من خلال تحليل المؤشرات الأساسية مثل المقاييس على السلسلة، تحليل المشاريع، وتحليل التوكن، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات أكثر استنارة. بالنسبة للعملات الرقمية، من الضروري النظر إلى العوامل المختلفة مثل عناوين المستخدمين النشطة، معدل الهاش، والقيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في المشاريع اللامركزية، بالإضافة إلى تقييم الوثائق الرسمية مثل الوثيقة البيضاء، خلفية الفريق، والمنافسين. عند تحليل التوكن، من المهم مراقبة القيمة السوقية والتقييم الكامل المخفّض (FDV)، وفهم آليات الكسب والحرق التي يتم اعتمادها في المشروع. توفر هذه الأدوات للمستثمرين رؤية شاملة عن وضع المشروع واحتمالاته المستقبلية. باختصار، يمكن للتحليل الأساسي أن يساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات مدروسة وتجنب المخاطر غير الضرورية في سوق العملات الرقمية المتقلب.



