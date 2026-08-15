ZAPP 今日價格

ZAPP (ZAPP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.68%。目前 ZAPP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ZAPP。

ZAPP 目前市值在 $ 96,134 排名第 #-，流通供應量為 999.84M ZAPP。過去 24 小時內，ZAPP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ZAPP 在過去一小時內波動了 +1.17%，過去7 天內波動了 -35.23%。過去一天，總交易量達到 --。

ZAPP（ZAPP）市場資訊

市值 $ 96.13K$ 96.13K $ 96.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 96.13K$ 96.13K $ 96.13K 流通量 999.84M 999.84M 999.84M 總供應量 999,841,279.095402 999,841,279.095402 999,841,279.095402

ZAPP 的目前市值為 $ 96.13K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ZAPP 的流通量為 999.84M，總供應量是 999841279.095402，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 96.13K。