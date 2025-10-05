ynUSD Max（YNUSDX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 24H最低價 $ 1.027 $ 1.027 $ 1.027 24H最高價 24H最低價 $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 24H最高價 $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 歷史最高 $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 最低價 $ 0.997125$ 0.997125 $ 0.997125 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -0.00% 漲跌幅（7D） +0.51% 漲跌幅（7D） +0.51%

ynUSD Max（YNUSDX）目前實時價格為 $1.026。過去 24 小時內，YNUSDX 的交易價格在 $ 1.023 至 $ 1.027 之間波動，市場活躍度顯著。YNUSDX 的歷史最高價為 $ 1.027，歷史最低價為 $ 0.997125。

從短期表現來看，YNUSDX 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -0.00%，過去 7 天內累計變動為 +0.51%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ynUSD Max（YNUSDX）市場資訊

市值 $ 89.65K$ 89.65K $ 89.65K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 89.65K$ 89.65K $ 89.65K 流通量 87.42K 87.42K 87.42K 總供應量 87,421.65687268265 87,421.65687268265 87,421.65687268265

ynUSD Max 的目前市值為 $ 89.65K, 它過去 24 小時的交易量為 --。YNUSDX 的流通量為 87.42K，總供應量是 87421.65687268265，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 89.65K。