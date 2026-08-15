Yield Optimizer USD Edge 今日價格

Yield Optimizer USD Edge (YOUSDEDGE) 今日實時價格為 $ 1.01，過去 24 小時內變化了 0.02%。目前 YOUSDEDGE 兌 USD 的匯率為 $ 1.01 每 YOUSDEDGE。

Yield Optimizer USD Edge 目前市值在 $ 65,307 排名第 #-，流通供應量為 64.63K YOUSDEDGE。過去 24 小時內，YOUSDEDGE 的交易價格在 $ 1.01（低點）和 $ 1.01（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.01，而歷史最低價為 $ 1.006。

短期表現方面，YOUSDEDGE 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +0.12%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Yield Optimizer USD Edge（YOUSDEDGE）市場資訊

市值 $ 65.31K$ 65.31K $ 65.31K 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 65.31K$ 65.31K $ 65.31K 流通量 64.63K 64.63K 64.63K 總供應量 64,630.169568 64,630.169568 64,630.169568

Yield Optimizer USD Edge 的目前市值為 $ 65.31K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。YOUSDEDGE 的流通量為 64.63K，總供應量是 64630.169568，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 65.31K。