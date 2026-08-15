WUFFI 今日價格

WUFFI (WUF) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.61%。目前 WUF 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WUF。

WUFFI 目前市值在 $ 927,675 排名第 #-，流通供應量為 82.55T WUF。過去 24 小時內，WUF 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WUF 在過去一小時內波動了 -0.20%，過去7 天內波動了 -0.27%。過去一天，總交易量達到 --。

WUFFI（WUF）市場資訊

市值 $ 927.68K$ 927.68K $ 927.68K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 927.68K$ 927.68K $ 927.68K 流通量 82.55T 82.55T 82.55T 總供應量 82,554,287,097,623.48 82,554,287,097,623.48 82,554,287,097,623.48

WUFFI 的目前市值為 $ 927.68K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WUF 的流通量為 82.55T，總供應量是 82554287097623.48，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 927.68K。